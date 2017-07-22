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Запуск Realme Q5i: 90 Гц, Dimensity 810 и батарея на 5000 мАч

18 апреля 2022, 12:43




Сегодня в Китае официально анонсировали Realme Q5i. Смартфон принадлежит к линейке Realme Q5, в которую входят Q5 и Q5 Pro, их запуск запланирован на 20 апреля. Некоторые из примечательных особенностей Q5i включают дисплей с частотой 90 Гц, чипсет Dimensity 810 и массивную батарею.

Realme Q5i оснащен 6,58-дюймовым ЖК-дисплеем с IPS-матрицей, разрешением Full HD+ (1080 x 2400 пикселей), соотношением сторон 20:9, частотой обновления 90 Гц, частотой дискретизации касания 180 Гц и яркостью до 600 нит. На лицевой стороне телефона находится 8-мегапиксельная камера для селфи. Тыльные камеры включают в себя 13-мегапиксельную основную камеру, 2-мегапиксельную макро-камеру и светодиодную вспышку.

Запуск Realme Q5i: 90 Гц, Dimensity 810 и батарея на 5000 мАч


Realme Q5i получил чипсет Dimensity 810 5G. Он поставляется с 4 Гбайт/6 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x. Обе версии оснащены 128 Гбайт памяти типа UFS 2.2 и слотом для карт памяти microSD. Устройство предлагает до 5 Гбайт виртуальной оперативной памяти. Смартфон работает на ОС Android 12 с пользовательским интерфейсом Realme 3.0.

Realme Q5i оснащен батареей с емкостью в 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью в 33 Вт. Корпус тонкий, всего 8,1 мм в толщину, вес около 190 граммов. В целях безопасности есть боковой сканер отпечатков пальцев.

Realme Q5i поступил в продажу в Китае в двух вариантах. Версия Q5i с 4 Гбайт ОЗУ + 128 Гбайт и 6 Гбайт ОЗУ + 128 Гбайт стоит 188 и 204 доллара. Смартфон поставляется в двух цветах: синий и черный. Смартфоны Realme серии Q доступны исключительно в Китае. Следовательно, неясно, выйдет ли устройство на другие рынки. Даже если это произойдет, то он, скорее всего будет носить другое имя.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra. Samsung Galaxy S22 Ultra оказался тем, что мы называем флагманом без компромиссов. Смартфон получил, на наш взгляд, лучший в отрасли дисплей, чрезвычайно производительный чипсет и превосходные камеры с целым набором фокусных расстояний и отличным 10-кратным оптическим зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra: король умер, да здравствует король!".

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