Сегодня в Китае официально анонсировали Realme Q5i. Смартфон принадлежит к линейке Realme Q5, в которую входят Q5 и Q5 Pro, их запуск запланирован на 20 апреля. Некоторые из примечательных особенностей Q5i включают дисплей с частотой 90 Гц, чипсет Dimensity 810 и массивную батарею.
Realme Q5i оснащен 6,58-дюймовым ЖК-дисплеем с IPS-матрицей, разрешением Full HD+ (1080 x 2400 пикселей), соотношением сторон 20:9, частотой обновления 90 Гц, частотой дискретизации касания 180 Гц и яркостью до 600 нит. На лицевой стороне телефона находится 8-мегапиксельная камера для селфи. Тыльные камеры включают в себя 13-мегапиксельную основную камеру, 2-мегапиксельную макро-камеру и светодиодную вспышку.
Realme Q5i получил чипсет Dimensity 810 5G. Он поставляется с 4 Гбайт/6 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x. Обе версии оснащены 128 Гбайт памяти типа UFS 2.2 и слотом для карт памяти microSD. Устройство предлагает до 5 Гбайт виртуальной оперативной памяти. Смартфон работает на ОС Android 12 с пользовательским интерфейсом Realme 3.0.
Realme Q5i оснащен батареей с емкостью в 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью в 33 Вт. Корпус тонкий, всего 8,1 мм в толщину, вес около 190 граммов. В целях безопасности есть боковой сканер отпечатков пальцев.
Realme Q5i поступил в продажу в Китае в двух вариантах. Версия Q5i с 4 Гбайт ОЗУ + 128 Гбайт и 6 Гбайт ОЗУ + 128 Гбайт стоит 188 и 204 доллара. Смартфон поставляется в двух цветах: синий и черный. Смартфоны Realme серии Q доступны исключительно в Китае. Следовательно, неясно, выйдет ли устройство на другие рынки. Даже если это произойдет, то он, скорее всего будет носить другое имя.
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