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Новые пресс-формы для iPhone 14: нет «мини» версии, но есть более крупная, возможно iPhone 14 Max

18 апреля 2022, 14:55




Последние годы Apple придерживается четырех моделей iPhone в каждом поколении и новые формы, показывающие серию iPhone 14, показывают, что компания не изменит количество устройств, которые она представит в этом году, но есть и интересные изменения.

Новые пресс-формы для iPhone 14: нет «мини» версии, но есть более крупная, возможно iPhone 14 Max


iPhone 14 Pro премиум-класса и iPhone 14 Pro Max демонстрируют большие камеры, как и модели текущего поколения. Изображение, полученное с Weibo и загруженное «Quick Review Lab», показывает четыре пресс-формы для iPhone 14 без «мини-версии». Ранее сообщалось, что Apple отменит выпуск iPhone 14 mini, вероятно, из-за плохих продаж и заменит его гораздо большей версией, получившей название iPhone 14 Max. Поскольку потребители проявляют интерес к смартфонам с большими экранами из-за присущих им преимуществ, Apple хочет продать как можно больше смартфонов за календарный год.

Форма для iPhone 14 Max больше, чем у обычного iPhone 14, и имеет вырез для двойной камеры сзади. Согласно тексту, написанному на наклейках на изображении ниже, у него будет 6,7-дюймовый дисплей, такой же, как у iPhone 14 Pro Max, а это означает, что на у него будет большая батарея и потенциально более высокое разрешение. Что касается «Pro» версий, формы показывают значительно большие камеры, чем у не-Pro версии, поскольку Apple стремится увеличить доходы, предоставляя более дорогим моделям эксклюзивные функции.

Новые пресс-формы для iPhone 14: нет «мини» версии, но есть более крупная, возможно iPhone 14 Max


Большая выпуклость камеры, вероятно, может быть связана с обновлением камеры на 48 Мп, поскольку ранее просочившиеся схемы показывали то же изменение, что привело к увеличению толщины. Это обновление камеры также может дать iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max поддержку записи видео 8K, что потребует более высоких объемов памяти. Другие характеристики и функции станут известны по мере приближения к запуску Apple iPhone 14 в конце года, поэтому следите за обновлениями.


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