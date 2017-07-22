Samsung, один из ведущих в мире производителей ТВ на протяжении последних 16 лет, провел медиафорума дисплеев Samsung 2022. В ходе мероприятия были представлены инновации в категориях телевизоров и саундбаров.
В рамках концепции «Экраны везде, экраны для всех» Samsung предоставляет потребителям дисплеи, которые предлагают более яркие впечатления при использованию и позволяют работать с разными устройствами. На форуме были представлены технологии, которые можно разделить на четыре направления:
Samsung Neo QLED 8K, в 2022 году в ее основе лежат три основные инновации: декларируется переход с 12 битного цветового диапазона на 14 бит. Это значительное расширение, которое подразумевает более точную (в 4 раза) цветопередачу, по сравнению с моделями прошлого года. Shape Adaptive Light Control это технология, которая повышает контрастность. Нейронный процессор Quantum 8K получил 20 независимых нейро-сетей искусственного интеллекта, за счет чего происходит анализ типа и основные характеристики контента, чтобы достигнуть максимального качества картинки
Игровые технологии: Дисплеи Samsung 2022 года идеально подойдут для игр на современном уровне. Стриминговая платформа для игр, Gaming Hub, дополняется возможностями Neo QLED: разъемы HDMI 2.1, специальные режимы Motion Xcelerator Turbo Pro 4K на 144 Гц, а также Super Ultrawide GameView плюс панель настроек Game Bar.
Устройства в интерьере: новая интерьерная серия ТВ Samsung отмечена наградами, к тому же у нее есть новые возможности для просмотра с комфортом: зрение защищено режимом EyeComfort, присутствует умная калибровка изображения, что подходит для адаптации под образ жизни и комфортное жизненное пространство.
Заботой об экологии: Samsung предпринимает усилия для снижения выбросов парниковых газов, сведения до минимума влияния производства на окружающую среду, а также упрощение переработки старых устройств. В комплекте к новым телевизор идет необычный пульт ДУ SolarCell Remote, он работает без использовании батареек и может заряжаться от света и радиочастот. Производство упаковки для новинок обходится без использования металлических скоб, также отмечается снижение расхода чернил на 90%.
Предыдущие 11 лет Samsung регулярно проводила технические семинары, на которых участники получали возможности узнать о новинках Samsung. Так, 18 апреля прошел виртуальный семинар, уже третий в таком формате.
«Семинар - возможность получать эксклюзивные детали про новые продукты из первых рук, узнавать про технологии, используемые в новых моделях этого года, от инженеров и экспертов, которые работали над устройствами Samsung, - сообщил Саймон Сунг, исполнительный вице-президент подразделения визуальных дисплеев в Samsung Electronics».
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