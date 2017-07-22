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Представлен Oppo A55s 5G - бюджетная версия A55 5G

18 апреля 2022, 21:34




Сегодня Oppo представила четвертый телефон с «A55» в названии - Oppo A55s 5G. Не совсем понятно, что означает «s», поскольку телефон почти такой же, как Oppo A55 5G. Следует отметить, что он сильно отличается от другого Oppo A55s 5G, выпущенного в Японии, а в довершение есть также 4G версия Oppo A55.

Представлен Oppo A55s 5G - бюджетная версия A55 5G


Oppo снова выбрала чипсет Dimensity 700, это 7-нм с двумя ядрами Cortex-A76 (2,2 ГГц), шестью ядрами A55 (2,0 ГГц) и графическим процессором Mali-G57 MC2. И, конечно же, модем sub-6 5G. Первоначальный A55 5G имел 4 Гбайт ОЗУ в качестве базовой памяти, этот же предлагает 6 или 8 Гбайт и 128 Гбайт хранилища с возможностью расширения через слот для карты microSD. Обратите внимание, что ColorOS 11.1 может добавить 2 ГБ виртуальной оперативной памяти (и да, телефон работает под управлением Android 11).

Представлен Oppo A55s 5G - бюджетная версия A55 5G


Дисплей представляет собой 6,5-дюймовый ЖК-экран с HD+ разрешением и стандартной частотой обновления 60 Гц. Экран имеет 4096 уровней затемнения, но мы не видели никаких упоминаний об ожидаемой яркости. Закаленного стекла тоже нет. Отверстие для селфи-камеры содержит сенсор на 8 Мп. На задней панели находится тройная камера с основным модулем на 13 Мп, макрокамерой на 2 Мп (дистанция фокусировки 4 см) и датчиком глубины резкости на 2 Мп.

Представлен Oppo A55s 5G - бюджетная версия A55 5G


Батарея получила емкость на 5000 мАч. Коробка содержит зарядное устройство, кабель USB A-C, защитный чехол и несколько других необходимых вещей. Предварительный заказ на Oppo A55s 5G в Китае открыт сегодня, продажи начнутся 25 числа (в следующий понедельник). Базовая модель на 6/128 Гбайт 175 долларов, а версия на 8 Гбайт оперативной памяти может быть вашим за 190 долларов. Ожидается три цветовых решения - синий, золотой и черный, но в интернет-магазине Oppo пока видно только синий и черный варианты.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra. Samsung Galaxy S22 Ultra оказался тем, что мы называем флагманом без компромиссов. Смартфон получил, на наш взгляд, лучший в отрасли дисплей, чрезвычайно производительный чипсет и превосходные камеры с целым набором фокусных расстояний и отличным 10-кратным оптическим зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra: король умер, да здравствует король!".

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