Серия Galaxy S22 была довольно успешной для Samsung, но надо двигаться дальше и компания работает над складным Galaxy Z Fold 4, который, ориентировочно, выйдет в августе. Смартфон рекламируется как первое складное устройство со встроенным слотом для S Pen. Тем не менее, последние слухи предполагают, что Samsung изменила планы и полностью откажется от S Pen в корпусе. Типстер Ice Universe рассказал о том, что в Galaxy Z Fold 4 не будет встроенного стилуса S Pen. Почему? Что ж, Samsung стремится сделать предстоящий складной флагман тоньше и меньше по размеру, а для этого придется убрать слот для S Pen.
Теперь важно знать, что мы еще в нескольких месяцах от чего-либо официального о Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4, поэтому Samsung может снова что-то изменить, но это маловероятно, поскольку дело движется вперед и не очень хочется, чтобы процесс затягивался.
Galaxy Z Fold 4 наверняка будет поддерживать S Pen, как и предыдущий, просто в нем не будет встроенного слота, как в Galaxy S22 Ultra. Хорошая это новость или нет, зависит от пользователей и от того, как они на это отреагируют. Кто-то предпочел бы более толстый и крупный телефон, если бы это означало наличие слота для S Pen. Сейчас это звучит почти поверхностно, но быстрый доступ к стилусу действительно упрощает работу, когда вы говорите о создании заметок или составлении быстрых списков.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra. Samsung Galaxy S22 Ultra оказался тем, что мы называем флагманом без компромиссов. Смартфон получил, на наш взгляд, лучший в отрасли дисплей, чрезвычайно производительный чипсет и превосходные камеры с целым набором фокусных расстояний и отличным 10-кратным оптическим зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra: король умер, да здравствует король!".