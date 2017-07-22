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PowerColor Radeon RX 6650m XT от Hellhound отличаются более высокими частотами и памятью, но требуют больше мощности

19 апреля 2022, 11:36




Видеокарта PowerColor Radeon RX 6650 XT Hellhound - это специальная модель, которая, как ожидается, будет работать с более высокими тактовыми частотами и потребляемой мощностью, чем ее предшественница. Новая информация поступила прямо от Videocardz, которому удалось получить характеристики нестандартной карты.

PowerColor Radeon RX 6650m XT от Hellhound отличаются более высокими частотами и памятью, но требуют больше мощности


Ожидается, что в грядущем обновлении видеокарт AMD RDNA 2 будут представлены различные кастомные модели. Хотя некоторые из этих моделей уже успели засветиться в сети, мы действительно не слышали о тактовых частотах или показателях мощности, которые будут предлагать эти варианты. Но похоже, что у Videocardz есть подробности о Radeon RX 6650 XT Hellhound от PowerColor, специальной видеокарте, которая будет нацелена на массовый сегмент видеокарт.

По слухам PowerColor Radeon RX 6650 XT Hellhound оснащен графическим процессором Navi 23 XT с 2048 ядрами, объединенными в 32 вычислительных блока. Хотя конфигурация графического процессора одинакова для двух карт (RX 6650 XT и RX 6600 XT), тактовые частоты и пределы мощности немного изменились. Карта будет поставляться с двойным профилем BIOS, один из которых будет работать в бесшумном режиме, а другой - в режиме OC.

С бесшумным профилем PowerColor Radeon RX 6650 XT будет работать на эталонных тактовых частотах 2410 МГц Game и 2635 МГц Boost. В режиме OC тактовая частота еще выше: 2486 МГц Game (против 2382 МГц на 6600 XT Hellhound) и 2689 МГц Boost (против 2593 МГц на 6600 XT). Это на 4,4% и 3,7% больше по сравнению с его предшественником.

Что касается памяти, 8 Гбайт и 128-битный шинный интерфейс никуда не денутся, но будет повышение до 17,5 Гбит/с, чтобы обеспечить эффективную пропускную способность 280 ГБ/с по сравнению с 256 ГБ/с у существующей модели. Это увеличение на 9% в сочетании с тактовой частотой ядра и памяти в конечном итоге обеспечивает приличное улучшение производительности на 5-10% в играх. Кроме того, интересно то, что 6650 XT не будет использовать полные 18 Гбит/с, как две другие обновленные видеокарты RDNA 2. Мы могли бы увидеть более высокие тактовые частоты и скорость памяти для флагманского варианта Devil, но на данный момент данных нет.

PowerColor Radeon RX 6650m XT от Hellhound отличаются более высокими частотами и памятью, но требуют больше мощности


Увеличенные тактовые частоты также требуют большей мощности, и похоже, что пользователям PowerColor рекомендуется блок питания на 600 Вт вместо блока питания на 500 Вт, который в настоящее время рекомендуется для RX 6600 XT Hellhound. Можно ожидать, что TBP немного увеличился по сравнению со 160 Вт, которые имеет текущая карта. Индивидуальный вариант будет оснащен двумя вентиляторами и двухслотовым кулером с нестандартным дизайном печатной платы. Карта будет иметь один 8-контактный разъем питания, поэтому мощность TBP должна оставаться в пределах 225 Вт.

Мы также можем ожидать немного более высокой цены на карту Radeon RX 6650 XT Hellhound. Ожидается, что обновленные видеокарты RDNA 2 будут выпущены 10 мая, поэтому в ближайшие дни определенно поступит более подробная информация.


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