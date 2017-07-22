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Утечка данных о сенсоре Sony IMX989, вероятно, дебютирует в Xiaomi 12 Ultra

19 апреля 2022, 15:55




В прошлом месяце появились новости о том, что Vivo X80 Pro получит сенсор Sony серии IMX8 для основной камеры. По слухам, это датчик IMX866. Теперь появились новости о том, что у Sony есть еще один датчик камеры, который получит название IMX989.

Утечка данных о сенсоре Sony IMX989, вероятно, дебютирует в Xiaomi 12 Ultra


По словам информатора Weibo DigitalChatStation, у Sony есть новый 50-мегапиксельный сенсор серии IMX9, который можно было бы назвать IMX989. Типстер добавляет, что (гипотетический) размер этого сенсора близок к 1 дюйму.

Информатор ранее заявлял, что грядущий датчик серии IMX9 впервые дебютирует в смартфоне Xiaomi 12 Ultra. Таким образом, мы можем ожидать, что 12 Ultra получит впечатляющие фотографические возможности с почти 1-дюймовым сенсором IMX989.

До сих пор ходили слухи, что смартфон получит 6,73-дюймовый дисплей E5 AMOLED с разрешением 2K, частотой 120 Гц и поддержкой технологии LTPO 2.0. Набор камер будет состоять из основного датчика на 50 МП с поддержкой OIS, сверхширокоугольного на 48 МП с поддержкой OIS и, наконец, телеобъектива на 48 МП с поддержкой 120-кратного увеличения.

Утечка данных о сенсоре Sony IMX989, вероятно, дебютирует в Xiaomi 12 Ultra


Под капотом будет чип Snapdragon 8 Gen 1 Plus производства TSMC, работающий от аккумулятора емкостью 4900 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт. В телефоне также будут установлены стереодинамики и будет степень водонепроницаемости IP68. Он будет загружаться в Android 12 из коробки. Хотя пока нет подтверждения относительно устройства, ходят слухи, что оно будет запущено примерно в конце второго квартала 2022 года.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra. Samsung Galaxy S22 Ultra оказался тем, что мы называем флагманом без компромиссов. Смартфон получил, на наш взгляд, лучший в отрасли дисплей, чрезвычайно производительный чипсет и превосходные камеры с целым набором фокусных расстояний и отличным 10-кратным оптическим зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra: король умер, да здравствует король!".

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