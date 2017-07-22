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По-видимому, видеокарты AMD Radeon RX 6950XT/6750XT/6650XT заменят нынешние модели

19 апреля 2022, 17:40




AMD RDNA2 может оказаться не обновлением, а заменой. Согласно информации, опубликованной Хассаном Муджтабой из Wccftech, партнеры AMD теперь сосредоточатся на новых картах Radeon с более быстрой памятью. Согласно сообщению Хасана, AMD прекратит выпуск новых карт Radeon RX 6900XT, 6700XT и 6600XT. Это означает, что производство обновленных моделей RDNA2, известных как серия Radeon RX 6x50XT, заменит производство серии 6x00XT. Естественно, это означает, что пока только у трех моделей будут преемники, а более медленные варианты постепенно станут недоступными.

По-видимому, видеокарты AMD Radeon RX 6950XT/6750XT/6650XT заменят нынешние модели.


"Похоже, что производители перестанут производить карты 6600/6700/6900 XT и вместо этого сосредоточатся на новой серии 6650/6750/6950 XT. Таким образом, обновление RDNA 2 больше похоже на замену, чем на более продвинутую альтернативу существующим моделям." - Хассан Муджтаба.

Поскольку в настоящее время видеокарты Radeon RX 6000 в целом доступны, полная замена на рынке, вероятно, займет несколько недель. Что действительно интересно, так это то, сколько будут стоить новые карты. Поскольку обновление RDNA2 является заменой, можно ожидать, что новые карты будут иметь схожие же, если не точно такие же ценники, как у уже существующих моделей.

Нам еще предстоит узнать полную информацию о новых картах. Буквально вчера мы сообщали о RX 6650XT от PowerColor, чья карта будет иметь память 17,5 Гбит/с, а не 18 Гбит/с, как ожидалось. Пока подтверждено, что модели 6x50XT получат более высокие тактовые частоты графического процессора и более высокие TBP. Это, несомненно, повысит производительность как минимум на несколько процентов, если не больше.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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