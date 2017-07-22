Ожидается, что Apple представит свои последние модели iPhone 14 во второй половине этого года. В этом году компания также выпустит четыре смартфона, но без «мини» версии. Ранее мы слышали, что модели iPhone 14 Pro получат двойной вырез для идентификации лица и фронтальную камеру. Однако у стандартных моделей будет выемка поменьше, как у модели iPhone 13. Новые подробности предполагают, что iPhone 14 будут оснащены модернизированной фронтальной камерой с автофокусом для улучшенных изображений.
Аналитики предполагают, что передняя камера на iPhone 14 будет иметь автофокус и более широкую диафрагму f/1.9. По словам известного аналитика Минг-Чи Куо, будущие модели iPhone 14 будут оснащены обновленной фронтальной камерой с более широкой диафрагмой f/1,9, а также автофокусом. Для сравнения, текущие модели iPhone 13 оснащены системой с фиксированным фокусом и диафрагмой f / 2,2. Если аналитик прав, мы можем увидеть заметную разницу в качестве.
Более широкая диафрагма f/1.9 позволила бы большему количеству света проникать через объектив в основной датчик. Это поможет улучшить глубину резкости для фотографий в портретном режиме, а также при съемке видео. Кроме того, автофокус также будет играть важную роль при фотосъемке или записи видео, поскольку объект всегда будет оставаться в фокусе. В частности, это отличное дополнение для вызовов в FaceTime или Zoom.
Что касается тыльной камеры, Куо ранее заявлял, что модели iPhone 14 Pro получат 48-мегапиксельный широкоугольный объектив, который сможет записывать видео в 8K, что является скачком по сравнению с 4K на текущих моделях. Как упоминалось ранее, Apple не выпустит iPhone 14 mini в этом году. Вместо этого компания планирует анонсировать 6,1-дюймовый iPhone 14, 6,7-дюймовый iPhone 14 Max, 6,1-дюймовый iPhone 14 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max.
Apple также стремится увеличить разрыв между стандартными моделями iPhone и моделями «Pro» с точки зрения дизайна. Видимо вырез над дисплеем пропадет только в более дорогих моделях iPhone в этом году.
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