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В сети появились характеристики грядущего vivo S15e

20 апреля 2022, 08:09




Vivo планирует представить семейство флагманских смартфонов X80 на специальном мероприятии 25 апреля, но, похоже, к этому релизу присоединится еще одно устройство - Vivo S15e, первое из модельного ряда S15.

В сети появились характеристики грядущего vivo S15e


Некоторые характеристики S15e уже анонсированы и подтверждены самой компанией Vivo, например, аккумулятор емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт и 50-мегапиксельная селфи-камера. Однако сегодня появились данные, которые раскрывают полный список характеристик телефона.

Итак, говорится, что Vivo S15e оснащен 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с Full HD+ разрешением (1080x2400 пикселей), частотой обновления 90 Гц и 16-мегапиксельной селфи-камерой, что, заметьте, противоречит вышеупомянутой информации.

S15e получит встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, процессор Exynos 1080 SoC, 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x, а также 128 или 256 Гбайт встроенной памяти UFS 3.1. Тройная задняя камера состоит из основного датчика на 50 МП, сверхширокоугольного на 13 МП и макрокамеры на 2 МП. Телефон будет работать под управлением Android 12 из коробки с ОС Ocean от Vivo и будет выпущен в трех цветах: персиковом, синем и черном. На данный момент неясно, будет ли он когда-либо выпущен за пределами Китая, и если да, то непонятно где и когда.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra. Samsung Galaxy S22 Ultra оказался тем, что мы называем флагманом без компромиссов. Смартфон получил, на наш взгляд, лучший в отрасли дисплей, чрезвычайно производительный чипсет и превосходные камеры с целым набором фокусных расстояний и отличным 10-кратным оптическим зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra: король умер, да здравствует король!".

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