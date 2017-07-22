Vivo планирует представить семейство флагманских смартфонов X80 на специальном мероприятии 25 апреля, но, похоже, к этому релизу присоединится еще одно устройство - Vivo S15e, первое из модельного ряда S15.
Некоторые характеристики S15e уже анонсированы и подтверждены самой компанией Vivo, например, аккумулятор емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт и 50-мегапиксельная селфи-камера. Однако сегодня появились данные, которые раскрывают полный список характеристик телефона.
Итак, говорится, что Vivo S15e оснащен 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с Full HD+ разрешением (1080x2400 пикселей), частотой обновления 90 Гц и 16-мегапиксельной селфи-камерой, что, заметьте, противоречит вышеупомянутой информации.
S15e получит встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, процессор Exynos 1080 SoC, 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x, а также 128 или 256 Гбайт встроенной памяти UFS 3.1. Тройная задняя камера состоит из основного датчика на 50 МП, сверхширокоугольного на 13 МП и макрокамеры на 2 МП. Телефон будет работать под управлением Android 12 из коробки с ОС Ocean от Vivo и будет выпущен в трех цветах: персиковом, синем и черном. На данный момент неясно, будет ли он когда-либо выпущен за пределами Китая, и если да, то непонятно где и когда.
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