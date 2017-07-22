Еще в марте сообщалось, что по крайней мере три телефона Xiaomi с грядущим чипсетом Snapdragon 8 Gen 1+ находятся в разработке. Xiaomi 12 Ultra, дебют которого ожидается во втором квартале этого года, может быть оснащен SD8G1+. Согласно новому отчету Xiaomiui, будущие флагманские телефоны Xiaomi 12S и Xiaomi 12S Pro также будут поставляться с чипсетом SD8G1+ на борту.
Snapdragon 8 Gen 1, созданный по 4-нм техпроцессу можно встретить под капотом флагманских телефонов Xiaomi 12, 12X и 12 Pro. Сообщается, что тайваньская компания TSMC производит Snapdragon 8 Gen 1 Plus (номер SM8475) по 4-нанометровому техпроцессу. Судя по наименованию, это может быть разогнанная версия SD8G1.
Дебют SD8G1+ ожидается в начале мая, а первые смартфоны на базе нового чипа могут появиться на рынке в июне. По слухам, Motorola, Lenovo, Xiaomi и Samsung выпустят телефоны с чипом SD8G1+. Xiaomi 12S имеет кодовое имя Diting, номер модели 2206123SC и сокращенный номер модели L3S. С другой стороны, Xiaomi 12S Pro имеет кодовое имя «Unicom», номер модели 2206122SC и сокращенный номер модели L2S. К сожалению информация о спецификациях серии Xiaomi 12S пока еще не раскрыта.
Судя по новостям Xiaomi также работает над смартфоном среднего класса Xiaomi 12 Lite 5G. Ожидается, что он будет оснащен 6,55-дюймовым экраном AMOLED с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, мобильной платформой Snapdragon 778G, 6 Гбайт/8 Гбайт ОЗУ, 128 Гбайт/256 Гбайт памяти и ОС Android 12 с MIUI 13. Для съемки он получит 16-мегапиксельную фронтальную камеру и тройной блок 64-мегапиксельной (основной, с OIS) + 8-мегапиксельной (сверхширокоугольной) + 5-мегапиксельной (макросъемки). Поскольку он прошел сертификацию FCC, он, вероятно, будет запущен в конце этого месяца или в мае.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra. Samsung Galaxy S22 Ultra оказался тем, что мы называем флагманом без компромиссов. Смартфон получил, на наш взгляд, лучший в отрасли дисплей, чрезвычайно производительный чипсет и превосходные камеры с целым набором фокусных расстояний и отличным 10-кратным оптическим зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra: король умер, да здравствует король!".