Сегодня Xiaomi представила в Индии Redmi 10 Power - более модную версию Redmi 10. Смартфон будет выпускаться в двух цветах: оранжевый и черный, оба с кожаной текстурой на задней панели, которая заменит полосатый рисунок обычного Redmi 10.
Еще одно обновление каснулось объема оперативной памяти, он увеличен до 8 Гбайт, в то время как обычная модель предлагает только варианты с 4 и 6 Гбайт. Постоянной памяти 128 Гбайт, есть отдельный слот microSD, который вы можете использовать, чтобы расширить хранилище.
Помимо этого, Redmi 10 Power оснащен тем же чипсетом Snapdragon 680 и по-прежнему работает под управлением MIUI 13 на базе Android 11. Здесь такой же 6,7-дюймовый ЖК-экран с IPS матрицей HD + разрешения, с Gorilla Glass 3 и 50-мегапиксельной камерой сзади (с 2-мегапиксельным датчиком глубины резкости), а также 5-мегапиксельной селфи-камерой. Емкость батареи составляет 6000 мАч, поддерживается зарядка на 18 Вт (однако в комплекте вы получаете адаптер лишь на 10 Вт).
Что отличается, так это цена - Power стоит 195 долларов, а Redmi 10 (6/128 Гбайт) - порядка 170 долларов. Обратите внимание на дополнительные 2 гигабайта оперативной памяти у модели Power.
Redmi 10 Power скоро поступит в продажу в Индии, но Xiaomi еще не объявила дату. Обратите внимание, что он еще не доступен во всем мире и для некоторых рынков может быть переименован в Poco C40.
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