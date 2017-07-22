РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Представлен Redmi 10 Power: больше памяти, батареи и задняя панель "под кожу"

20 апреля 2022, 17:17




Сегодня Xiaomi представила в Индии Redmi 10 Power - более модную версию Redmi 10. Смартфон будет выпускаться в двух цветах: оранжевый и черный, оба с кожаной текстурой на задней панели, которая заменит полосатый рисунок обычного Redmi 10.

Представлен Redmi 10 Power: больше памяти, батареи и задняя панель


Еще одно обновление каснулось объема оперативной памяти, он увеличен до 8 Гбайт, в то время как обычная модель предлагает только варианты с 4 и 6 Гбайт. Постоянной памяти 128 Гбайт, есть отдельный слот microSD, который вы можете использовать, чтобы расширить хранилище.

Представлен Redmi 10 Power: больше памяти, батареи и задняя панель


Помимо этого, Redmi 10 Power оснащен тем же чипсетом Snapdragon 680 и по-прежнему работает под управлением MIUI 13 на базе Android 11. Здесь такой же 6,7-дюймовый ЖК-экран с IPS матрицей HD + разрешения, с Gorilla Glass 3 и 50-мегапиксельной камерой сзади (с 2-мегапиксельным датчиком глубины резкости), а также 5-мегапиксельной селфи-камерой. Емкость батареи составляет 6000 мАч, поддерживается зарядка на 18 Вт (однако в комплекте вы получаете адаптер лишь на 10 Вт).

Представлен Redmi 10 Power: больше памяти, батареи и задняя панель


Что отличается, так это цена - Power стоит 195 долларов, а Redmi 10 (6/128 Гбайт) - порядка 170 долларов. Обратите внимание на дополнительные 2 гигабайта оперативной памяти у модели Power.

Redmi 10 Power скоро поступит в продажу в Индии, но Xiaomi еще не объявила дату. Обратите внимание, что он еще не доступен во всем мире и для некоторых рынков может быть переименован в Poco C40.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra. Samsung Galaxy S22 Ultra оказался тем, что мы называем флагманом без компромиссов. Смартфон получил, на наш взгляд, лучший в отрасли дисплей, чрезвычайно производительный чипсет и превосходные камеры с целым набором фокусных расстояний и отличным 10-кратным оптическим зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra: король умер, да здравствует король!".

Читайте также:
  • Идет работа над Xiaomi 12S и 12S Pro со Snapdragon 8 Gen1+
  • В сети появились характеристики грядущего vivo S15e
  • iPhone 14 получит серьезное обновление фронтальной камеры: автофокусом и более широкая диафрагма
  • Утечка данных о сенсоре Sony IMX989, вероятно, дебютирует в Xiaomi 12 Ultra

  • Samsung Galaxy Z Fold 4 откажется от стилуса S Pen, чтобы стать меньше и тоньше

    следующая новость
    AMD выпустила Radeon RX 6400 - видеокарту начального уровня за 159 долларов

    предыдущая новость
    Идет работа над Xiaomi 12S и 12S Pro со Snapdragon 8 Gen1+

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Обзор Samsung Galaxy S22 Ultra: король умер, да здравствует король! Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка
    Лучший компьютерный корпус Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Обзор смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память
    • РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    20 апреля, 2022

    AMD выпустила Radeon RX 6400 - видеокарту начального уровня за 159 долларов

    Представлен Redmi 10 Power: больше памяти, батареи и задняя панель "под кожу"

    Идет работа над Xiaomi 12S и 12S Pro со Snapdragon 8 Gen1+

    В сети появились характеристики грядущего vivo S15e

    19 апреля, 2022

    iPhone 14 получит серьезное обновление фронтальной камеры: автофокусом и более широкая диафрагма

    По-видимому, видеокарты AMD Radeon RX 6950XT/6750XT/6650XT заменят нынешние модели

    Утечка данных о сенсоре Sony IMX989, вероятно, дебютирует в Xiaomi 12 Ultra

    PowerColor Radeon RX 6650 XT от Hellhound отличаются более высокими частотами и памятью, но требуют больше мощности

    Samsung Galaxy Z Fold 4 откажется от стилуса S Pen, чтобы стать меньше и тоньше

    18 апреля, 2022

    Представлен Oppo A55s 5G - бюджетная версия A55 5G

    Samsung показала новые возможности своих телевизоров и саундбаров линейки 2022 года

    Новые пресс-формы для iPhone 14: нет «мини» версии, но есть более крупная, возможно iPhone 14 Max

    Запуск Realme Q5i: 90 Гц, Dimensity 810 и батарея на 5000 мАч

    Подтверждена дата выхода Xiaomi CIVI 1S и вот чего ожидать

    17 апреля, 2022

    Обнаружен Intel Sapphire Rapids-SP Xeon: 56 ядер, тактовая частота 3,3 ГГц, мощность 420 Вт, ограничение BIOS 764 Вт

    Процессоры AMD Ryzen 7000 с 3D V-Cache могут появиться на настольных ПК не раньше 2023 года

    Realme GT Neo 3T замечен в Geekbench и на сертификационном сайте 3C

    Realme Q5 сертифицирован на TENAA и 3C, характеристики в пути

    16 апреля, 2022

    Раскрыты характеристики Lenovo ThinkPad T14s Gen 3: первые на AMD Ryzen 6000

    Новые детали о 14-ядерном мобильном процессоре Intel 13th Gen Core «Raptor Lake-P»: производительнее Core i9-12900HK

    ССЫЛКИ