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AMD выпустила Radeon RX 6400 - видеокарту начального уровня за 159 долларов

20 апреля 2022, 19:33




Тихо и без лишнего шума, AMD выпустила сегодня Radeon RX 6400. AMD RX 6400 - видеокарта начального уровня на архитектуре RDNA2. Это не совсем новая модель, она уже была анонсирована для OEM-производителей еще в январе, однако только сегодня AMD выпустила эту карту для рынка DIY. Кроме того, сегодня было снято эмбарго на многочисленные нестандартные конструкции, большинство из которых представляют собой одновентиляторные и низкопрофильные решения.

AMD выпустила Radeon RX 6400 - видеокарту начального уровня за 159 долларов


AMD Radeon RX 6400 основана на графическом процессоре Navi 24 с 768 потоковыми процессорами, поэтому является урезанной версией RX 6400 XT. Карта поставляется с базовой тактовой частотой 1923 МГц, игровой частотой 2039 МГц и ускорением до 2321 МГц. Это те же тактовые частоты, что и для OEM-модели, выпущенной в январе. Она поставляется с 4 Гбайт памяти GDDR6X с 64-битной шиной памяти. Пока нет никаких признаков заводского разгона, поэтому следует предположить, что эта карта не будет предлагаться с более высокими тактовыми частотами.

AMD выпустила Radeon RX 6400 - видеокарту начального уровня за 159 долларов


Ни одна из выпущенных сегодня карт не требует внешнего разъема питания. Все эти карты питаются от интерфейса PCI-Express, чего более чем достаточно для обеспечения требуемой мощности в 53 Вт.AMD Radeon 6400 была доступна для ознакомления некоторым китайским СМИ. Можно найти протестированные модели Sapphire Pulse или XFX Speedster, обе являются низкопрофильными решениями.

AMD выпустила Radeon RX 6400 - видеокарту начального уровня за 159 долларов


Судя по отзывам, RX 6400 находится между RX 6500XT и GTX 1650 в синтетических тестах. В играх он немного менее мощный из-за ограниченной 64-битной шины памяти. На карту влияют те же проблемы, что и на RX 6500XT: интерфейс PCIe Gen4 x4 и отсутствие возможности кодирования H264/265.

Официальная цена RX 6400 установлена ​​на уровне 159 долларов США, что на 40 долларов меньше, чем у RX 6500XT. NVIDIA еще не выпустила ничего настолько дешевого на новейшей архитектуре Ampere. Их модель RTX 3050 официально стоит 259 долларов США, но, в отличие от карты AMD, 3050 практически невозможно найти по ее РРЦ.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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