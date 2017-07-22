Тихо и без лишнего шума, AMD выпустила сегодня Radeon RX 6400. AMD RX 6400 - видеокарта начального уровня на архитектуре RDNA2. Это не совсем новая модель, она уже была анонсирована для OEM-производителей еще в январе, однако только сегодня AMD выпустила эту карту для рынка DIY. Кроме того, сегодня было снято эмбарго на многочисленные нестандартные конструкции, большинство из которых представляют собой одновентиляторные и низкопрофильные решения.
AMD Radeon RX 6400 основана на графическом процессоре Navi 24 с 768 потоковыми процессорами, поэтому является урезанной версией RX 6400 XT. Карта поставляется с базовой тактовой частотой 1923 МГц, игровой частотой 2039 МГц и ускорением до 2321 МГц. Это те же тактовые частоты, что и для OEM-модели, выпущенной в январе. Она поставляется с 4 Гбайт памяти GDDR6X с 64-битной шиной памяти. Пока нет никаких признаков заводского разгона, поэтому следует предположить, что эта карта не будет предлагаться с более высокими тактовыми частотами.
Ни одна из выпущенных сегодня карт не требует внешнего разъема питания. Все эти карты питаются от интерфейса PCI-Express, чего более чем достаточно для обеспечения требуемой мощности в 53 Вт.AMD Radeon 6400 была доступна для ознакомления некоторым китайским СМИ. Можно найти протестированные модели Sapphire Pulse или XFX Speedster, обе являются низкопрофильными решениями.
Судя по отзывам, RX 6400 находится между RX 6500XT и GTX 1650 в синтетических тестах. В играх он немного менее мощный из-за ограниченной 64-битной шины памяти. На карту влияют те же проблемы, что и на RX 6500XT: интерфейс PCIe Gen4 x4 и отсутствие возможности кодирования H264/265.
Официальная цена RX 6400 установлена на уровне 159 долларов США, что на 40 долларов меньше, чем у RX 6500XT. NVIDIA еще не выпустила ничего настолько дешевого на новейшей архитектуре Ampere. Их модель RTX 3050 официально стоит 259 долларов США, но, в отличие от карты AMD, 3050 практически невозможно найти по ее РРЦ.
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