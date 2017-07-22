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Запуск серии ноутбуков Honor MagicBook X 2022, цены стартуют от 543 долларов

21 апреля 2022, 08:42




Бренд Honor активно выпускает новые смартфоны, но у компании также есть и линейка ноутбуков Magic, которую бренд регулярно обновляет. Компания представила два новых ноутбука MagicBook - Honor MagicBook X 14 2022 и Honor MagicBook X 15 2022. Honor также начала принимать предварительные заказы на устройства в Китае. Как видно из самого названия, MagicBook X 14 2022 оснащен 14-дюймовым дисплеем, а MagicBook X 15 - 15-дюймовым. Это IPS матрицы с Full HD разрешением (1920 x 1080 пикселей), соотношение сторон 16:9 и узкие рамки.

Запуск серии ноутбуков Honor MagicBook X 2022, цены стартуют от 543 долларов


Под капотом ноутбуков установлены процессоры Intel 11-го поколения - Intel Core i5 и используют встроенный графический процессор Intel Iris Xe. Устройства имеют до 16 Гбайт оперативной памяти и 512 Гбайт встроенного SSD хранилища.

Что касается программного обеспечения, то на ноутбуке установлена ​​новейшая операционная система Windows 11 от Microsoft. Компания заявляет, что эти ноутбуки созданы для «сверхпроизводительности». Они весят около 1,38 кг, что делает их легкими, а их толщина составляет всего 15,9 мм.

Стартовая цена на Honor MagicBook X 14 2022 составляет 621 доллар за конфигурацию с Intel Core i5, 16 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт SSD. С другой стороны, MagicBook X 15 2022 с 8 Гбайт ОЗУ стоит 543 доллара, а модель с 16 Гбайт ОЗУ - 635 долларов.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra. Samsung Galaxy S22 Ultra оказался тем, что мы называем флагманом без компромиссов. Смартфон получил, на наш взгляд, лучший в отрасли дисплей, чрезвычайно производительный чипсет и превосходные камеры с целым набором фокусных расстояний и отличным 10-кратным оптическим зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra: король умер, да здравствует король!".

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