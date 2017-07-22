Бренд Honor активно выпускает новые смартфоны, но у компании также есть и линейка ноутбуков Magic, которую бренд регулярно обновляет. Компания представила два новых ноутбука MagicBook - Honor MagicBook X 14 2022 и Honor MagicBook X 15 2022. Honor также начала принимать предварительные заказы на устройства в Китае. Как видно из самого названия, MagicBook X 14 2022 оснащен 14-дюймовым дисплеем, а MagicBook X 15 - 15-дюймовым. Это IPS матрицы с Full HD разрешением (1920 x 1080 пикселей), соотношение сторон 16:9 и узкие рамки.
Под капотом ноутбуков установлены процессоры Intel 11-го поколения - Intel Core i5 и используют встроенный графический процессор Intel Iris Xe. Устройства имеют до 16 Гбайт оперативной памяти и 512 Гбайт встроенного SSD хранилища.
Что касается программного обеспечения, то на ноутбуке установлена новейшая операционная система Windows 11 от Microsoft. Компания заявляет, что эти ноутбуки созданы для «сверхпроизводительности». Они весят около 1,38 кг, что делает их легкими, а их толщина составляет всего 15,9 мм.
Стартовая цена на Honor MagicBook X 14 2022 составляет 621 доллар за конфигурацию с Intel Core i5, 16 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт SSD. С другой стороны, MagicBook X 15 2022 с 8 Гбайт ОЗУ стоит 543 доллара, а модель с 16 Гбайт ОЗУ - 635 долларов.
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