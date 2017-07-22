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Представлен Xiaomi Civi 1S: OLED на 6,55-дюймов, 120 Гц, Dolby Vision, Snapdragon 778G+, 32-мегапиксельная фронталка с автофокусом

21 апреля 2022, 15:12




Сегодня Xiaomi представила Civi 1S - смартфон преемник прошлогоднего Civi. Он имеет 6,55-дюймовый изогнутый 3D-дисплей OLED с частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации 240 Гц, 10-битным цветом TrueColor и поддержкой Dolby Vision, как и у предшественника. Телефон получил платформу Snapdragon 778G+ 5G с оперативной памятью до 12 Гбайт.

Представлен Xiaomi Civi 1S: OLED на 6,55-дюймов, 120 Гц, Dolby Vision, Snapdragon 778G+, 32-мегапиксельная фронталка с автофокусом


Телефон получил ультратонкий и легкий корпус толщиной всего 6,98 мм и весом 166 г, на уровне предшественника. Основная камера тут на 64 МП, сверхширокоугольная камера на 8 МП и макрокамера на 2 МП. Для селфи предусмотрена 32-мегапиксельная фронтальная камера с автофокусом и улучшенное отслеживание человеческого взгляда.

Представлен Xiaomi Civi 1S: OLED на 6,55-дюймов, 120 Гц, Dolby Vision, Snapdragon 778G+, 32-мегапиксельная фронталка с автофокусом


Есть обновленный режим съемки «Native Beauty Portrait», который использует технологию 4D Light Beauty для нанесения макияжа и имеет высокоточное моделирование лица, рендеринг в реальном времени, трехмерный макияж с плавным светом и тенью. Есть даже некий специальный режим для представителей мужского пола, видимо, он предполагает украшение без агрессивного макияжа. В компании заявляют, что режим правильно работает со светом, тенями и текстурами, восстанавливает естественные контуры. Предлагается более интеллектуальное гендерное различие мужских и женских селфи в рамках одном кадре.

Представлен Xiaomi Civi 1S: OLED на 6,55-дюймов, 120 Гц, Dolby Vision, Snapdragon 778G+, 32-мегапиксельная фронталка с автофокусом


Что касается остальных характеристик, то это батарея на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 55 Ватт, есть сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, ИК-порт, 5G, WI-Fi 6, NFC и порт USB Type-C.

Xiaomi Civi 1S выпускается в нескольких цветах: золотой, голубой, розовый и черный. Версии на 8 Гбайт + 256 Гбайт и 12 Гбайт + 256 Гбайт обойдутся в 403 и 449 долларов соответственно.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra. Samsung Galaxy S22 Ultra оказался тем, что мы называем флагманом без компромиссов. Смартфон получил, на наш взгляд, лучший в отрасли дисплей, чрезвычайно производительный чипсет и превосходные камеры с целым набором фокусных расстояний и отличным 10-кратным оптическим зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra: король умер, да здравствует король!".

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