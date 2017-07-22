Сегодня Xiaomi представила Civi 1S - смартфон преемник прошлогоднего Civi. Он имеет 6,55-дюймовый изогнутый 3D-дисплей OLED с частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации 240 Гц, 10-битным цветом TrueColor и поддержкой Dolby Vision, как и у предшественника. Телефон получил платформу Snapdragon 778G+ 5G с оперативной памятью до 12 Гбайт.
Телефон получил ультратонкий и легкий корпус толщиной всего 6,98 мм и весом 166 г, на уровне предшественника. Основная камера тут на 64 МП, сверхширокоугольная камера на 8 МП и макрокамера на 2 МП. Для селфи предусмотрена 32-мегапиксельная фронтальная камера с автофокусом и улучшенное отслеживание человеческого взгляда.
Есть обновленный режим съемки «Native Beauty Portrait», который использует технологию 4D Light Beauty для нанесения макияжа и имеет высокоточное моделирование лица, рендеринг в реальном времени, трехмерный макияж с плавным светом и тенью. Есть даже некий специальный режим для представителей мужского пола, видимо, он предполагает украшение без агрессивного макияжа. В компании заявляют, что режим правильно работает со светом, тенями и текстурами, восстанавливает естественные контуры. Предлагается более интеллектуальное гендерное различие мужских и женских селфи в рамках одном кадре.
Что касается остальных характеристик, то это батарея на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 55 Ватт, есть сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, ИК-порт, 5G, WI-Fi 6, NFC и порт USB Type-C.
Xiaomi Civi 1S выпускается в нескольких цветах: золотой, голубой, розовый и черный. Версии на 8 Гбайт + 256 Гбайт и 12 Гбайт + 256 Гбайт обойдутся в 403 и 449 долларов соответственно.
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