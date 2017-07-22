Ходят слухи, что в линейке видеокарт Intel Arc Alchemist A-Series будет еще и бюджетная карта под названием A310. Слух исходит от надежного информатора Enthusiast Citizen из Bilibili. Intel заменит текущие графические процессоры начального уровня DG1 графической картой Arc A310 4 (Гбайт). Хотя Intel никогда официально не запускала DG1 для настольных ПК, GPU все же оказался в OEM сегменте с опциями от ряда AIB, включая ASUS. Графическая карта DG1, будучи решением начального уровня, обрела некоторую популярность благодаря своей низкой цене и набору функций. Основываясь на новом слухе, ожидается, что Intel выпустит преемника графической карты DG1 в виде графической карты Arc A310.
В предыдущем слухе уже говорилось о четырех настольных видеокартах Intel Arc A-Series на базе графических процессоров Alchemist DG2. Если слухи об Arc A310 верны, то это будет пятая видеокарта в линейке. Название A310 в значительной степени подводит к тому, что представляет собой эта карта: видеокарта начального уровня с низким энергопотреблением, которая будет нацелена на сегмент OEM. Вполне возможно, что эта карта будет выпущена только в OEM-сегменте и не увидит выпуска DIY, такого как RX 6400.
С точки зрения спецификаций, Arc A310 будет урезанной видеокартой, расположенной ниже Arc A380 и Arc A350. Она будет использовать ядро графического процессора ACM-G11 и иметь 4 Гбайт памяти GDDR6 и 64-битный интерфейс шины. Что касается количества ядер, то оно может либо сохранить 96 EU, как у серии Arc A350, либо уменьшиться еще больше, всего с 64 включенными EU. Это будет половина всего графического процессора ACM-G11, на котором он основан. Говорят, что производительность будет ниже, чем у видеокарты Radeon RX 6400.
Что касается других видеокарт, которые были подробно описаны на прошлой неделе, тот же инсайдер сообщает, что Intel Arc A380 окажется между видеокартами RTX 3050 и RX 6400. Arc A580 среднего уровня окажется между видеокартами RTX 3060 и RX 6600, а высокопроизводительная Arc A750 будет быстрее, чем RTX 3060. Между тем, Arc A770 окажется быстрее, чем RTX 3060 Ti. В некоторых сценариях линейка Intel Arc будет предлагать более высокую производительность, например, трассировку лучей и игры с поддержкой XeSS, но помимо этого Intel необходимо проделать большую работу на стороне драйверов, прежде чем они смогут действительно конкурировать с графическими процессорами NVIDIA и AMD.
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