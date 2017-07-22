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Представлен OnePlus Ace: AMOLED 6,7 дюймов, FHD+ и 120 Гц, Dimensity 8100-Max, быстрая зарядка 150 Вт

21 апреля 2022, 23:10




OnePlus анонсировала сегодня OnePlus Ace, последний смартфон компании новой серии Ace. Телефон оснащен 6,7-дюймовым экраном Full HD+ с AMOLED матрицей, со 100% цветовой гаммой DCI-P3, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 1000 Гц. Он оснащен новейшей SoC MediaTek Dimensity 8100-Max. Смартфон получил до 12 Гбайт оперативной памяти и до 512 Гбайт постоянной.

Представлен OnePlus Ace: AMOLED 6,7 дюймов, FHD+ и 120 Гц, Dimensity 8100-Max, быстрая зарядка 150 Вт


Процессор изготавливается по 5-нм технологии, это восемь ядер, связка Arm Cortex-A78 и Cortex-A55 с максимальной тактовой частотой 2,85 ГГц. В качестве графики используется ускоритель Arm Mali-G610 MC6, есть эффективная систему охлаждения с общей площадью рассеивания тепла 35198,2 мм² и жидкостное охлаждение.

Телефон оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с сенсором Sony IMX766, оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 2-мегапиксельной макрокамерой. На передней панели находится 16-мегапиксельная камера. Телефон поставляется в синем и черном цветах с задней панелью из матового стекла, поэтому на нем не остаются отпечатки пальцев.

Представлен OnePlus Ace: AMOLED 6,7 дюймов, FHD+ и 120 Гц, Dimensity 8100-Max, быстрая зарядка 150 Вт


Смартфон получил батарею с емкостью в 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 150 Вт, которая может заряжаться до 100% за 17 минут с адаптером SUPERVOOC мощностью 160 Вт (идет в комплекте). Компания заявляет, что даже через 4 года телефон может сохранять работоспособность батареи на уровне в более 80%.

Цена OnePlus Ace составит 287 долларов за 8 Гбайт + 128 Гбайт, 418 долларов за 8 Гбайт + 256 Гбайт, 464 доллара за для 12 Гбайт + 256 Гбайт, а топовая модель 12 Гбайт + 512 Гбайт обойдется в 542 доллара.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra. Samsung Galaxy S22 Ultra оказался тем, что мы называем флагманом без компромиссов. Смартфон получил, на наш взгляд, лучший в отрасли дисплей, чрезвычайно производительный чипсет и превосходные камеры с целым набором фокусных расстояний и отличным 10-кратным оптическим зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra: король умер, да здравствует король!".

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