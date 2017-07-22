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Утечка спецификаций OnePlus 10: зарядка 150 Вт и MediaTek Dimensity 9000

22 апреля 2022, 09:17




С запуском OnePlus 10 Pro оставалось только гадать, а что же будет с обычным OnePlus 10. Согласно эксклюзивному отчету Digit India и OnLeaks, предполагаемые характеристики OnePlus 10 показывает зарядку мощностью 150 Вт и это может быть первая флагманская модель OnePlus, в которой отсутствует любимый ползунок предупреждений.

Оперативная память и хранилище должны быть такими же, как у 10 Pro: 8 Гбайт или 12 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт или 256 Гбайт памяти. У десятки также будет 6,7-дюймовый AMOLED-экран LTPO2 идентичного размера, но с разрешением FHD+. Этот дисплей также будет поддерживать частоту обновления 120 Гц.

Утечка спецификаций OnePlus 10: зарядка 150 Вт и MediaTek Dimensity 9000


Смартфон OnePlus 10 будет иметь приличную емкость аккумулятора 4800 мАч и может поддерживать быструю зарядку мощностью 150 Вт. Зарядные устройства OnePlus 10 Pro SuperVOOC мощностью 65 Вт и 80 Вт могут полностью зарядить аккумулятор чуть более чем за 30 минут. Зарядное устройство мощностью 150 Вт может сократить это время до менее чем 20 минут.

Что касается производительности, в отчете утверждается, что в настоящее время тестируются два варианта чипсета. OnePlus 10 может работать на базе Snapdragon 8 Gen 1+ или MediaTek Dimensity 9000. Производительность между Dimensity 9000 и Snapdragon 8 Gen 1 сопоставима, но преемник 8 Gen 1 еще не показал, какой прирост в производительности мы можем ожидать.

Утечка спецификаций OnePlus 10: зарядка 150 Вт и MediaTek Dimensity 9000


10 Pro имеет тройную камеру с двумя 50-мегапиксельными камерами и 8-мегапиксельным телеобъективом. Сообщается, что 10-й будет оснащен тройными камерами под брендом Hasselblad, состоящими из 50-мегапиксельной основной камеры, 16-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры и 2-мегапиксельной камеры для макросъемки. Ожидается, что фронтальная камера для селфи будет 32-мегапиксельной.

Согласно отчету, OnePlus 10 станет первым флагманом, который потеряет ползунок оповещения. Это физический переключатель, который изменяет настройки смартфона устройства и может работать без разблокировки устройства. Ожидается, что OnePlus 10 появится не раньше второй половины года.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra. Samsung Galaxy S22 Ultra оказался тем, что мы называем флагманом без компромиссов. Смартфон получил, на наш взгляд, лучший в отрасли дисплей, чрезвычайно производительный чипсет и превосходные камеры с целым набором фокусных расстояний и отличным 10-кратным оптическим зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra: король умер, да здравствует король!".

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