С запуском OnePlus 10 Pro оставалось только гадать, а что же будет с обычным OnePlus 10. Согласно эксклюзивному отчету Digit India и OnLeaks, предполагаемые характеристики OnePlus 10 показывает зарядку мощностью 150 Вт и это может быть первая флагманская модель OnePlus, в которой отсутствует любимый ползунок предупреждений.
Оперативная память и хранилище должны быть такими же, как у 10 Pro: 8 Гбайт или 12 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт или 256 Гбайт памяти. У десятки также будет 6,7-дюймовый AMOLED-экран LTPO2 идентичного размера, но с разрешением FHD+. Этот дисплей также будет поддерживать частоту обновления 120 Гц.
Смартфон OnePlus 10 будет иметь приличную емкость аккумулятора 4800 мАч и может поддерживать быструю зарядку мощностью 150 Вт. Зарядные устройства OnePlus 10 Pro SuperVOOC мощностью 65 Вт и 80 Вт могут полностью зарядить аккумулятор чуть более чем за 30 минут. Зарядное устройство мощностью 150 Вт может сократить это время до менее чем 20 минут.
Что касается производительности, в отчете утверждается, что в настоящее время тестируются два варианта чипсета. OnePlus 10 может работать на базе Snapdragon 8 Gen 1+ или MediaTek Dimensity 9000. Производительность между Dimensity 9000 и Snapdragon 8 Gen 1 сопоставима, но преемник 8 Gen 1 еще не показал, какой прирост в производительности мы можем ожидать.
10 Pro имеет тройную камеру с двумя 50-мегапиксельными камерами и 8-мегапиксельным телеобъективом. Сообщается, что 10-й будет оснащен тройными камерами под брендом Hasselblad, состоящими из 50-мегапиксельной основной камеры, 16-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры и 2-мегапиксельной камеры для макросъемки. Ожидается, что фронтальная камера для селфи будет 32-мегапиксельной.
Согласно отчету, OnePlus 10 станет первым флагманом, который потеряет ползунок оповещения. Это физический переключатель, который изменяет настройки смартфона устройства и может работать без разблокировки устройства. Ожидается, что OnePlus 10 появится не раньше второй половины года.
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