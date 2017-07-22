POCO готовится к выпуску своего первого носимого устройства, расширяя экосистему своей продукции. OnLeaks показали первые изображения POCO Watch, первого носимого смарт-устройства компании. Ранее сегодня были получены рендеры, а также спецификации для POCO Buds Pro.
POCO Watch отличаются круглым циферблатом и 1,6-дюймовым AMOLED-дисплеем. Он имеет разрешение 360x320 пикселей и небольшие изгибы по углам. Справа действительно есть кнопка, которую можно использовать для навигации по пользовательскому интерфейсу. На изображениях показан циферблат со статистикой о том, сколько шагов вы сделали и сколько калорий вы сожгли, включая другие атрибуты данных о фитнесе.
Что касается функций здоровья и фитнеса, POCO Watch могут включать в себя оптический датчик сердечного ритма, а также измерение уровня кислорода в крови (SpO2). Они также может получить защиту от воды (5ATM) и прочие фишки.
Питаться часы будут от батареи емкостью 225 мАч, а вес часов составляет около 31 грамма. При этом размеры устройства могут составлять 39,1 х 34,4 х 9,98 мм. Согласно OnLeaks, часы POCO Watch будут доступны в черном, синем и цвете слоновой кости.
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