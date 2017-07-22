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AMD Radeon RX 6750XT засветился в GFXBench, минимальный прирост производительности на фоне RX 6700XT

22 апреля 2022, 16:30




Видеокарта Radeon RX 6750XT уже тестируется. Пока до сих пор ничего не известно о поставках тестовых образцов, грядущее обновление Radeon RX 6000 уже тестируется, о чем свидетельствует GFXBench. Radeon RX 6750XT - это предстоящее обновление RX 6700XT с более быстрой памятью и более высокими тактовыми частотами. Это модель из верхней части среднего уровня, на базе графического процессора Navi 22 с 12 Гбайт памяти GDDR6, которая теперь, вероятно, работает на скорости 18 Гбит/с. Ожидается, что более высокая частота памяти и слухи об увеличении мощности платы обеспечат заметный, но не значительный прирост производительности. Однако этого может быть достаточно, чтобы справиться с грядущими картами Intel Arc для настольных ПК.

AMD Radeon RX 6750XT засветился в GFXBench, минимальный прирост производительности на фоне RX 6700XT


К сожалению, это не эталонный результат, который можно использовать для какого-либо значимого сравнения. GFXBench не очень популярен среди обозревателей, не говоря уже о том, что из всего стека был запущен только один тест. Очевидно, что эта новая карта все еще находится на очень ранней стадии тестирования, но мы, вероятно, увидим больше утечек в ближайшие дни.

Производительность RX 6750XT в тесте Aztec Ruins High Tier составляет 366,5 кадров в секунду, что всего на 2% выше, чем у RX 6700, работающего в том же графическом API (DirectX). AMD Radeon RX 6750XT поступит в продажу 10 мая. Мы все еще ждем подтверждения технических характеристик, а также цен. Ожидается, что карта постепенно заменит модель RX 6700XT, поскольку AIB переключают производство на более новую модель.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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