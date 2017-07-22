У Apple много планов на ближайшие годы, компания потенциально может внедрить 2-нм чипы в iPhone и Mac уже в 2025 году. В новом отчете говорится, что поставщик Apple TSMC готовится начать производство 2-нм чипов в 2025 году.
Ранее мы слышали, что Apple собирается представить свой процессор M2 в ближайшие месяцы вместе с новыми MacBook Air и Mac mini. Кроме того, компания может также планировать представить обновленную модель MacBook Pro с большим дисплеем. Тем не менее, Apple надеется на дальнейшее совершенствование процесса производства чипов, поскольку ее поставщик TSMC начнет производство 2-нм чипов уже в 2025 году, согласно новому отчету DigiTimes.
На данный момент iPhone и Mac от Apple оснащены чипами, основанными на 5-нм техпроцессе TSMC, который включает A15 Bionic и M-серию соответственно. Помимо этого, TSMC также планирует начать массовое производство своих 3-нм чипов в конце этого года. Предполагается, что 2-нм чипы появятся в 2025 году, и мы предполагаем, что Apple будет придерживаться 3-нм процессоров в течение как минимум двух лет. Если Apple действительно планирует внедрить 2-нанометровые чипы в свои продукты к 2025 году, она станет одной из первых компаний, сделавших это.
TSMC установила график запуска своего 2-нм техпроцесса GAA в производство в 2025 году, а 3-нм техпроцесс FInFET с улучшенной производительностью -- во второй половине 2022 года, консолидируя свое лидерство в секторе передового литейного производства, согласно отраслевым источникам.
Также ранее сообщалось, что Apple может использовать 3-нм чипы в моделях iPad Pro, выпуск которых предполагается в конце этого года. Мы ожидаем, что Apple выпустит новую модель iPad Pro с чипом M2, но никаких конкретных подробностей не сообщается. Мы поделимся более подробной информацией по этому вопросу, как только появятся дополнительные подробности.
Ранее редакция THG.ru опубликовала Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка."