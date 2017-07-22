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Apple может использовать 2-нм чипы в iPhone и Mac 2025 года, как только поставщики будут готовы

22 апреля 2022, 21:28




У Apple много планов на ближайшие годы, компания потенциально может внедрить 2-нм чипы в iPhone и Mac уже в 2025 году. В новом отчете говорится, что поставщик Apple TSMC готовится начать производство 2-нм чипов в 2025 году.

Apple может использовать 2-нм чипы в iPhone и Mac 2025 года, как только поставщики будут готовы


Ранее мы слышали, что Apple собирается представить свой процессор M2 в ближайшие месяцы вместе с новыми MacBook Air и Mac mini. Кроме того, компания может также планировать представить обновленную модель MacBook Pro с большим дисплеем. Тем не менее, Apple надеется на дальнейшее совершенствование процесса производства чипов, поскольку ее поставщик TSMC начнет производство 2-нм чипов уже в 2025 году, согласно новому отчету DigiTimes.

На данный момент iPhone и Mac от Apple оснащены чипами, основанными на 5-нм техпроцессе TSMC, который включает A15 Bionic и M-серию соответственно. Помимо этого, TSMC также планирует начать массовое производство своих 3-нм чипов в конце этого года. Предполагается, что 2-нм чипы появятся в 2025 году, и мы предполагаем, что Apple будет придерживаться 3-нм процессоров в течение как минимум двух лет. Если Apple действительно планирует внедрить 2-нанометровые чипы в свои продукты к 2025 году, она станет одной из первых компаний, сделавших это.

Apple может использовать 2-нм чипы в iPhone и Mac 2025 года, как только поставщики будут готовы


TSMC установила график запуска своего 2-нм техпроцесса GAA в производство в 2025 году, а 3-нм техпроцесс FInFET с улучшенной производительностью -- во второй половине 2022 года, консолидируя свое лидерство в секторе передового литейного производства, согласно отраслевым источникам.

Также ранее сообщалось, что Apple может использовать 3-нм чипы в моделях iPad Pro, выпуск которых предполагается в конце этого года. Мы ожидаем, что Apple выпустит новую модель iPad Pro с чипом M2, но никаких конкретных подробностей не сообщается. Мы поделимся более подробной информацией по этому вопросу, как только появятся дополнительные подробности.


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