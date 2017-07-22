Пару дней назад просочились полные характеристики грядущего X80 Pro от Vivo, а сегодня пришла очередь обычного X80. Есть также несколько рендеров телефона, которые также соответствуют спецификациям. По слухам X80 оснащен 6,78-дюймовым сенсорным экраном с AMOLED матрицей и разрешением 1080p, с частотой 120 Гц, оптическим сканером отпечатков пальцев, процессором MediaTek Dimensity 9000 SoC, 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5, 256 или 512 Гбайт встроенной памяти UFS 3.1 и 32 МП фронтальная камера.
На задней панели находится система с тройной камерой: основной датчик 1/1,56" на 50 МП с диафрагмой f/1,75, сверхширокоугольный на 12 МП и "портретный телеобъектив" на 12 МП (скорее всего, с двукратным зумом). Размеры смартфона составляет 165x75,2x8,3 мм и весом 205 г. Он будет работать под управлением OriginOS Ocean с Android 12. Аккумулятор с емкостью 4500 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт.
По сравнению с Pro, у vanilla X80 экран такого же размера, но с более низким разрешением, а батарея на 200 мАч меньше. Судя по последним слухам, вполне вероятно, что Pro использует чипсет Snapdragon 8 Gen 1. X80 отказывается от поддержки беспроводной зарядки, в отличие от своего Pro брата. Система камер тоже отличается - единственной общей камерой между ними, по-видимому, является 12-мегапиксельная портретная камера. X80 Pro также имеет основной датчик на 50 МП, но с диафрагмой f / 1,57, а также сверхширокоугольный на 48 МП и перископический зум-объектив на 8 МП.
В серии X80 дебютирует недавно улучшенный специализированный чип обработки изображений Vivo V1+, который является первым таким кремниевым элементом, работающим с высокопроизводительными SoC как от Qualcomm, так и от MediaTek. Телефоны будут официально представлены на мероприятии 25 апреля.