Нынешний процессор M1 от Apple используется в линейке MacBook, Mac и iPad, соответственно компании нужно довольно много этих чипов. В более широком смысле это означает, что любой, кто войдет в цепочку поставок чипов Apple M1, получит серьезную финансовую выгоду.
Samsung хочет участвовать в производстве чипов Apple M2. Samsung является одним из таких поставщиков для Apple и производит подложки FC-BGA, которые имеют решающее значение для современных микросхем высокой плотности со схемными соединениями. Естественно, корейский технологический гигант также хочет участвовать и в производстве чипов M2.
Подразделение Samsung Electro-Mechanics довольно близко к тому, чтобы заключить сделку с Apple на производство таких же подложек FC-BGA для будущего чипа M2. Этот отчет совпадает с недавними данными о том, что Samsung инвестировала более 1 миллиарда долларов в строительство завода по производству FC-BGA во Вьетнаме и инвестировала еще более 241 миллиона долларов в уже существующий завод в Южной Корее.
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