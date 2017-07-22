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Анонс AMD Lenovo IdeaPad Flex 5 Gen 7: доступные ноутбуки 2-в-1 на AMD

23 апреля 2022, 23:00




Выпустив Lenovo IdeaPad Flex 5i Gen 7, Lenovo также решила выпустить в этом месяце вариант IdeaPad Flex 5 Gen 7 AMD. Как и его родной брат Flex 5i, Flex 5 AMD также поставляется в двух диагоналях экрана на выбор: 14-дюймовый дисплей и 16-дюймовый дисплей. Экраны обоих размеров получили соотношение сторон 16:10.

Анонс AMD Lenovo IdeaPad Flex 5 Gen 7: доступные ноутбуки 2-в-1 на AMD


Основное отличие здесь заключается в процессорах под капотом, тогда как Flex 5i использует процессоры Intel Alder 12-го поколения, а обновление 2022 года варианта IdeaPad Flex 5 Gen 7 AMD предполагает AMD Ryzen 3 5300U, Ryzen 5 5500U и Ryzen 7 5700U. Это те же процессоры Ryzen 5000, которые мы видели в прошлогоднем варианте IdeaPad Flex 5 Gen 5 AMD, что довольно странно, учитывая, что AMD выпустила свою серию Ryzen 6000 Mobile для 2022 года еще в январе. Это может быть связано с продолжающейся нехваткой чипов, которая побудила Lenovo сократить производственные затраты за счет использования прошлогодних процессоров, а также потому, что новые процессоры, вероятно, дороже и могут значительно увеличить цену линейки.

Анонс AMD Lenovo IdeaPad Flex 5 Gen 7: доступные ноутбуки 2-в-1 на AMD


Самым большим обновлением с Gen 5 до Gen 7 является экран. IdeaPad Flex 5 AMD Gen 7 теперь оснащен сенсорным ЖК-экраном с IPS матрицей, соотношением сторон 16:10 по сравнению с тусклой TN панелью и соотношением 16:9 в прошлогоднем Gen 5. Экран поставляется с несколькими вариантами разрешения и яркости, а именно:

  • 16-дюймовый дисплей с разрешением 2,5K, яркостью 400 нит, частотой обновления 60 Гц, охватом 100% sRGB

  • 16-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, яркостью 300 нит, частотой обновления 60 Гц, охватом 45% NTSC

  • 14-дюймовый дисплей с разрешением 2,2K, яркостью 300 нит, частотой обновления 60 Гц, охватом 100% sRGB

  • 14-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, яркостью 300 нит, частотой обновления 60 Гц, охватом 45% NTSC


Анонс AMD Lenovo IdeaPad Flex 5 Gen 7: доступные ноутбуки 2-в-1 на AMD


Устройство можно выбрать с 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и 1 Тбайтом SSD-накопителя PCIe. Lenovo утверждает, что IdeaPad Flex 5 AMD Gen 7 может обеспечить до 12 часов воспроизведения видео от полной зарядке.

Что касается портов и возможностей подключения, IdeaPad Flex 5 AMD Gen 7 оснащен 1 портом USB-C 3.2 Gen 2, 2 портами USB-A 3.2 Gen 1, одним портом HDMI 1.4b, устройством чтения SD-карт 4-в-1, Разъем для наушников 3,5 мм, поддержка WiFi 6 и поддержка Bluetooth 5.1. Ожидается, что ноутбуки поступят в продажу во втором квартале 2022 года на отдельных рынках Европы, Северной Америки, Азии и Океании.


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