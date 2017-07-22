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EVGA демонстрирует двойную GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN с четырьмя 16-контактными разъемами Gen 5

24 апреля 2022, 09:49




EVGA продемонстрировала двойную конфигурацию видеокарты GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN, которая работает с четырехканальной конфигурацией 16-контактного разъема Gen 5. EVGA GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN работает в конфигурации с двумя графическими процессорами и разъемами питания Quad-PCIe Gen 5 с мощностью до 2400 Вт. Когда EVGA представила свою гибридную видеокарту GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN Hybrid, это была лишь одна из двух видеокарт с двумя 16-контактными разъемами Gen 5. Конфигурация с двойным 16-контактным разъемом Gen 5 проходит через тройной 8-контактный адаптер питания для каждого разъема, поэтому для двойного 16-контактного входа вам потребуется шесть 8-контактных разъемов питания, ведущих от блока питания к адаптеру.

EVGA демонстрирует двойную GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN с четырьмя 16-контактными разъемами Gen 5


Но EVGA довела дело до крайности, запустив вместе две карты GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN. Всего четыре 16-контактных разъема Gen 5. А для питания этих разъемов требуется 12 8-контактных разъемов и переходник. Чтобы запустить такую ​​энергоемкую конфигурацию, EVGA должна была использовать отдельный блок питания для видеокарты. Кроме того, гибридные видеокарты EVGA GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN Hybrid не являются стандартными моделями, они представляют собой специально разработанные модели с расчетной мощностью TGP 516 Вт и пределом мощности 1200 Вт для этих двух интерфейсов Gen 5. Это означает, что графические процессоры могут потреблять до 2400 Вт энергии, что является настоящим безумием.

Итого как обстоят дела:

  • Для одной «референсной» GeForce RTX 3090 Ti требуется 1x 16-контактный разъем.

  • Для одного GeForce RTX 3090 Ti «KINGPIN» требуется 2 16-контактных разъема.

  • Для одного 16-контактного разъема требуется 3 x 8-контактный адаптер.

  • Для конфигурации с двумя 16-контактными разъемами требуется 6 x 8-контактных адаптеров.

  • Для двойной конфигурации 3090 Ti KINGPIN требуется 12 8-контактных адаптеров.

  • Один разъем 3090 Ti Gen 5 рассчитан на мощность до 450 Вт (+ мощность PCIe).

  • Конфигурация с двумя разъемами 3090 Ti Gen 5 рассчитана на мощность до 900 Вт (+ мощность PCIe).


    • EVGA демонстрирует двойную GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN с четырьмя 16-контактными разъемами Gen 5


    Теперь такая конфигурация совершенно непрактична даже на новом стандартном блоке питания ATX 3.0, поскольку они будут работать либо с одним, либо с двумя разъемами Gen 5. Для этой конфигурации требуется четыре из них. Похоже, штатный оверклокер EVGA, также известный как Винс Лучидо, настроил карты, чтобы побить несколько безумных мировых рекордов. Насколько далеко он сможет продвинуться, еще неизвестно, но GALAX пока удерживает первое место со своей RTX 3090 HOF, работающей на тактовой частоте более 3 ГГц. То, что KINGPIN продвигает 3090 Ti за пределы 3 ГГц, -- это то, что определенно звучит интересно, но также интересны чудовищные показатели мощности и температуры, которые выдает видеокарта KINGPIN Hybrid RTX 3090 Ti.


    Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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