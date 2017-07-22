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Анонсированы смартфоны OPPO K10 и K10 Pro: Snapdragon 888 и Dimensity 8000-MAX

24 апреля 2022, 19:50




Сегодня OPPO анонсировала смартфоны K10 и K10 Pro 5G серии K. K10 получил 6,59-дюймовый ЖК-экран FHD+ 120 Гц и является первым телефоном на базе MediaTek Dimensity 8000-Max и системой жидкостного охлаждения Diamond VC.

Анонсированы OPPO K10 Pro: 6,62 дюйма OLED FHD+ 120 Гц, Snapdragon 888 и K10 на Dimensity 8000-MAX


K10 Pro получил 6,62-дюймовый экран E4 AMOLED FHD+, на 120 Гц и оснащен процессором Snapdragon 888 SoC с поддержкой системы жидкостного охлаждения Diamond VC Max. K10 оснащен основной камерой на 64 МП, а модель Pro оснащена датчиком IMX766 с OIS. Оба они оснащены 8-мегапиксельной сверхширокоугольной и 2-мегапиксельной макрозадними камерами и 16-мегапиксельной фронтальной камерой.

Оба телефона получили линейный вибромотор, стереодинамиками и батареи емкостью 5000 мАч. K10 поддерживает быструю зарядку 67 Вт, а K10 Pro поддерживает быструю зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт, которая может заряжать устройство до 100% за 31 минуту.

Анонсированы OPPO K10 Pro: 6,62 дюйма OLED FHD+ 120 Гц, Snapdragon 888 и K10 на Dimensity 8000-MAX


Экран Oppo K10 достаточно яркий, до 600 нит, восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 8000-Max построен по 5 нм тех процессу есть 6-ядерный графический процессор Mali-G610. Объемы памяти 8 Гбайт ОЗУ LPDDR5 с хранилищем 128 Гбайт/256 Гбайт (UFS 3.1)/12 Гбайт ОЗУ LPDDR5 с хранилищем 256 Гбайт (UFS 3.1). Работает смартфон на Android 12 с ColorOS 12.1. Есть боковой сканер отпечатков пальцев. Размеры новинки: 164,3×75,8×8,73 мм, вес 205 граммов. Заявлены поддержка 5G, Wi-Fi 6 802.11ax (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.3, GPS (двухдиапазонный L1+L5) + ГЛОНАСС, USB Type-C и NFC.

Анонсированы OPPO K10 Pro: 6,62 дюйма OLED FHD+ 120 Гц, Snapdragon 888 и K10 на Dimensity 8000-MAX


Смартфон OPPO K10 Pro покруче в плане характеристик, AMOLED экран с частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации до 720 Гц и яркостью до 1300 нит. Более мощный процессор Octa Core Snapdragon 888, 5-нм мобильная платформа с графическим процессором Adreno 660. Памяти 8 Гбайт ОЗУ LPDDR5 с хранилищем 128 Гбайт/256 Гбайт (UFS 3.1), 12 Гбайт ОЗУ LPDDR5 с 256 Гбайт (UFS 3.1) хранилищем. В экране есть сканер отпечатков пальцев. Габариты новинки: 162,7×75,7×8,68 мм, вес 199 граммов.

OPPO K10 выпускается в черном и синем цветах по цене от 307 долларов за 8 Гбайт + 128 Гбайт, 338 долларов за 8 Гбайт + 256 Гбайт и 384 доллара для модели на 12 Гбайт + 256 Гбайт. OPPO K10 Pro будет доступен в черном и синем цветах по цене 384 доллара за 8 Гбайт + 128 Гбайт, 430 долларов за 8 Гбайт + 256 Гбайт и 492 доллара для модели на 12 Гбайт + 256 Гбайт.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+. Выпустив Samsung Galaxy S22 и S22+, корейцы, по сути, постарались угодить сразу двум категориям пользователей - любителям компактных флагманов и ценителям современной классики. И в обоих случаях это получилось не то чтобы идеально, но вполне неплохо. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+: для двух миров".

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