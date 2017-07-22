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iPhone 14 обойдется без A16 Bionic и 48-мегапиксельной камеры, они станут эксклюзивом для «про» версий

25 апреля 2022, 21:22




Apple стремится как-то разграничить и создать больше отличий между моделями iPhone 14 и iPhone 14 Pro. Мы уже знаем, что компания будет использовать разные материалы для производства двух моделей, но, похоже, модели iPhone 14 Pro будут отличаться от стандартных моделей не только этим. Согласно новому отчету, в iPhone 14 не будет новейшего чипа Apple A16 Bionic вместе с 48-мегапиксельной камерой по сравнению с моделями iPhone 14 Pro. Более того, в этом году компания потенциально может запустить спутниковую связь на iPhone.

iPhone 14 обойдется без A16 Bionic и 48-мегапиксельной камеры, они станут эксклюзивом для «про» версий


В своем последнем выпуске Power On, Марк Гурман заявляет, что iPhone 14 не будет поставляться с чипом A16 Bionic вместе с 48-мегапиксельной камерой. Он также подчеркнул, что компания стремится увеличить разрыв между двумя смартфонами. Это означает, что чип A16 Bionic и 48-мегапиксельная камера будут эксклюзивными для моделей iPhone 14 Pro. С другой стороны, стандартные модели сохранят 12-мегапиксельную камеру, как и текущие модели iPhone 13.

iPhone 14 обойдется без A16 Bionic и 48-мегапиксельной камеры, они станут эксклюзивом для «про» версий


Решение Apple, впервые предположенное аналитиком Минг-Чи Куо, также может быть следствием глобальной нехватки чипов. Отныне прошлогодняя версия чипа Apple A15 Bionic сможет работать на стандартных моделях iPhone 14. С точки зрения цены, предстоящий 6,7-дюймовый iPhone 14 Max может быть на 200 долларов дешевле, чем нынешний iPhone 13 Pro Max.

С точки зрения дизайна, стандартные 6,1-дюймовые и 6,7-дюймовые модели iPhone 14 будут иметь дизайн, аналогичный iPhone 13. Однако модели iPhone 14 Pro могут иметь обновленный дизайн выреза для фронтальной камеры. Помимо этого, Гурман заявляет, что в iPhone этого или следующего года может появиться спутниковая связь. В отчете также упоминается, что будущая модель Apple Watch также может получить спутниковую связь. Хотя конкретных подробностей на данный момент мало, мы советуем вам отнестись к новостям с долей скептицизма.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+. Выпустив Samsung Galaxy S22 и S22+, корейцы, по сути, постарались угодить сразу двум категориям пользователей - любителям компактных флагманов и ценителям современной классики. И в обоих случаях это получилось не то чтобы идеально, но вполне неплохо. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+: для двух миров".

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