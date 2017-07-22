Сегодня Vivo анонсировала свой новый флагманский смартфон Vivo X80 Pro. Это устройство успело засветиться несколько раз перед запуском, но теперь все уже официально. Телефон похож на своего предшественника, он выполнен из металла и стекла, либо металла и кожи, в зависимости от модели. У него очень тонкие рамки и изогнутый дисплей с отверстием для камеры.
Все клавиши управления расположены с правой стороны, сзади большой блок камер с оптикой от ZEISS с фирменным антибликовым покрытием. Vivo X80 Pro -- большой телефон с экраном 6,78-дюйма с AMOLED матрицей и Full HD+ разрешением. Это дисплей LTPO (3.0) с частотой обновления 120 Гц и, кстати, он поддерживает адаптивную частоту обновления.
Будет две версии флагмана с процессором MediaTek Dimensity 9000 и вариант на Snapdragon 8 Gen 1 на разных рынках. Vivo X80 Pro выпускается с 8 Гбайт и 12 Гбайт ОЗУ, с 128 Гбайт и 256 Гбайт памяти соответственно. Здесь Vivo использует оперативную память типа LPDDR5 и флэш-память UFS 3.1.
Емкость батареи составляет 4700 мАч, есть поддержка проводной зарядки мощностью в 80 Вт. Обратите внимание, что также поддерживается беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. Смартфон работает на Android 12 и OriginOS. На других рынках будут доступны версии на Funtouch 12. Под дисплеем расположен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Телефон поддерживает Bluetooth 5.2 и 5G, есть чип NFC.
Телефон получил пять камер и новый сенсор Samsung ISOCELL GNV. 50-мегапиксельная основная камера с OIS поддерживается сверхширокоугольным модулем на 48-мегапикселей (Sony IMX586), 12-мегапиксельным телеобъективом (2-кратный оптический зум, датчик Sony IMX663), 8-мегапиксельным телеобъективом (5-кратный оптический зум). В качестве фронтальной камеры используется 32-мегапиксельный модуль.
Смартфон достаточно тонкий, 9,1 мм, он весит 215 грамм. Vivo анонсировала три варианта устройства: черный, оранжевый и голубой, которые вы можете увидеть на предоставленных изображениях. Цены начинаются с 839 долларов.