На прошлой неделе Илон Маск объявил о своем намерении приобрести Twitter и убрать его с фондового рынка. Изначально казалось, что компания вежливо (или не очень вежливо) отказывается. Тем не менее, через несколько дней было официально объявлено о принятии предложения Маска.
Это означает, что Twitter теперь «заключил окончательное соглашение, о приобретении компанией, полностью принадлежащей Илону Маску», согласно пресс-релизу компании. Цена составляет 54,20 доллара за акцию. Таким образом, общая стоимость сделки составляет примерно 44 миллиарда долларов. После завершения (что может занять месяцы из-за всех проверок со стороны регулирующих органов), Twitter станет частной компанией, и ее акции больше не будут торговаться ни на одной фондовой бирже.
В конце концов, это был первоначальный план Маска, и, похоже, у него все сложилось довольно хорошо. Цена за акцию, которую он платит, представляет собой 38-процентную надбавку к цене акций Twitter на момент закрытия торгов.
«Свобода слова - это основа действующей демократии, а Twitter - это городская цифровая площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества», - сказал Маск. «Я также хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо, дополнив продукт новыми функциями, сделав алгоритмы открытыми для повышения доверия, победив спам-ботов и аутентифицируя всех людей. У Twitter огромный потенциал - я с нетерпением жду начала работы с этой компанией и сообществом пользователей», - продолжил он.
Маск получил 25,5 млрд долларов «полностью выделенного долгового и маржинального кредитного финансирования» и использует около 21 млрд долларов собственного капитала сверх этого для финансирования покупки.