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Xiaomi Mix Fold 2 получит внутренний 2К экран и частоту обновления 120 Гц

26 апреля 2022, 10:14




Xiaomi вышла на рынок складных телефонов с запуском Xiaomi Mix Fold, который был запущен в прошлом году и теперь китайский технический гигант выпустит Xiaomi Mix Fold 2. Xiaomi пока не раскрывает подробностей о модели. Тем не менее, сообщение Digital Chat Station раскрыло некоторую интересную информацию о характеристиках экрана будущего складного смартфона. В утечке сообщается, что внутренний гибкий LTPO-дисплей роскошен, получил 2К разрешение роскошна и ,как и у предшественника, у него очень высокое соотношение площади экрана к общей поверхности.

Xiaomi Mix Fold 2 получит внутренний 2К экран и частоту обновления 120 Гц


Также стало известно, что оба экрана складного смартфона получат высокую частоту обновления в 120 Гц, в отличие от предыдущей модели, дисплей которой был ограничен частотой 60 Гц. Кроме того, внешний экран слегка изогнут с одной стороны и выглядит относительно тонким и легким.

Стоит отметить, что в сообщении не упоминалось устройство напрямую, однако описание и функции в сообщении указывают непосредственно на Xiaomi Mix fold 2. Предыдущие отчеты предполагают, что складной смартфон оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и работает под управлением операционной системы Android 12. Xiaomi MIX FOLD 2, скорее всего, будет иметь аккумулятор большей емкости - 5020 мАч и поддержку быстрой проводной и беспроводной зарядки.

Кроме того, ожидается, что телефон будет оснащен тройными задними камерами. Он получит 108-мегапиксельную широкоугольную, 13-мегапиксельную сверхширокую и 8-мегапиксельную телеобъективы, а на передней панели может быть 20-мегапиксельная селфи-камера.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+. Выпустив Samsung Galaxy S22 и S22+, корейцы, по сути, постарались угодить сразу двум категориям пользователей - любителям компактных флагманов и ценителям современной классики. И в обоих случаях это получилось не то чтобы идеально, но вполне неплохо. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+: для двух миров".

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