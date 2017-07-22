Xiaomi вышла на рынок складных телефонов с запуском Xiaomi Mix Fold, который был запущен в прошлом году и теперь китайский технический гигант выпустит Xiaomi Mix Fold 2. Xiaomi пока не раскрывает подробностей о модели. Тем не менее, сообщение Digital Chat Station раскрыло некоторую интересную информацию о характеристиках экрана будущего складного смартфона. В утечке сообщается, что внутренний гибкий LTPO-дисплей роскошен, получил 2К разрешение роскошна и ,как и у предшественника, у него очень высокое соотношение площади экрана к общей поверхности.
Также стало известно, что оба экрана складного смартфона получат высокую частоту обновления в 120 Гц, в отличие от предыдущей модели, дисплей которой был ограничен частотой 60 Гц. Кроме того, внешний экран слегка изогнут с одной стороны и выглядит относительно тонким и легким.
Стоит отметить, что в сообщении не упоминалось устройство напрямую, однако описание и функции в сообщении указывают непосредственно на Xiaomi Mix fold 2. Предыдущие отчеты предполагают, что складной смартфон оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и работает под управлением операционной системы Android 12. Xiaomi MIX FOLD 2, скорее всего, будет иметь аккумулятор большей емкости - 5020 мАч и поддержку быстрой проводной и беспроводной зарядки.
Кроме того, ожидается, что телефон будет оснащен тройными задними камерами. Он получит 108-мегапиксельную широкоугольную, 13-мегапиксельную сверхширокую и 8-мегапиксельную телеобъективы, а на передней панели может быть 20-мегапиксельная селфи-камера.