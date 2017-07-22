Очередные утечки про Intel Arc A770: видеокарта была протестирована с помощью теста Puget Bench DaVinci Resolve и, похоже, она использует новую ветку драйверов, которая еще не была выпущена для широкой публики.
Как правило, невыпущенное оборудование использует более старые или совершенно другие ветки драйверов. В данном случае мы рассматриваем драйвер 30.0.101.1723, который намного новее официального драйвера Intel Arc «1330» и драйвера iGPU «1660». Это означает, что грядущий драйвер Intel Graphics, возможно, уже поддерживает графические процессоры Arc для настольных ПК, но сроки его выпуска еще не подтверждены.
Хотя 30 марта Intel уже выпустила серию графических процессоров Arc для ноутбуков, специализированные драйверы по-прежнему не обновляются так часто, как ожидалось. Последний драйвер от 8 апреля принес несколько исправлений, но известных проблем еще очень много. К сожалению, Intel не уточнила, собираются ли они когда-нибудь объединить обе ветки драйверов. На данный момент графические процессоры Arc используют собственную версию, которая поставляется с программным обеспечением Arc Control.
Что касается самого теста, то PugeBench DaVinci на самом деле не является бенчмарком графического процессора, поэтому он не очень полезен для сравнения. Фактически, мы можем легко найти результаты GeForce RTX 3060 с более чем в два раза более высокими общими показателями или показателями «Эффекты графического процессора», что означает, что либо графический процессор, либо центральный процессор не использовали свой полный потенциал.
Интересно, что мы часто видим процессор Intel Core i5-9600K вместе с этими ранними утечками Intel, возможно, потому, что это внутренняя тестовая платформа, используемая сотрудниками Intel. Вдобавок к этому материнская плата с маркировкой «CoffeeLake S UDIMM RVP» представляет собой инженерную плату, а не то, что можно легко купить в магазине.
Arc A770 - это грядущая графическая карта для настольных ПК на базе ACM-G10, которая, по слухам, будет выпущена с 16 Гбайт или 8 Гбайт памяти GDDR6. Согласно предыдущим слухам, она может быть нацелена на серию GeForce RTX 3060 или даже RTX 3070 с точки зрения производительности. Однако нам еще предстоит увидеть утечку тестов, которая предоставила бы значимые и сопоставимые данные.
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