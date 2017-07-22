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POCO F4 GT теперь официально: 6.67 дюймов с частотой 120 Гц, SD 8 Gen1 и зарядка HyperCharge на 120 Вт

26 апреля 2022, 18:56




POCO официально выпустила POCO F4 GT на мировые рынки. Смартфон приходит на смену POCO F3 GT и предлагает новейшее железо и дизайн.
Начнем с того, что POCO F4 GT - это переименованная версия Redmi K50G, также известного как K50 Gaming, выпущенного ранее в этом году в Китае. Дизайна задней панели и блока камер украшен контурами буквы X. Рядом с датчиками также есть светодиодная вспышка.

POCO F4 GT теперь официально: 6.67 дюймов с частотой 120 Гц, SD 8 Gen1 и зарядка HyperCharge на 120 Вт


На передней панели находится дисплей с отверстием под камеру и тонкими рамками. Это 6,67-дюймовая AMOLED матрица с разрешением Full-HD+ и частотой обновления 120 Гц. Устройство имеет защитное стекло Gorilla Glass Victus и 10-битную глубину цвета с более чем 1 миллиардом цветов.

Смартфон оснащен 4-нм процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SoC. Это восьмиядерный чипсет, который показал 1235 и 3555 баллов соответственно в одно и многоядерном тестах в Geekbench. Устройство имеет 8 Гбайт/12 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и 128 Гбайт/256 Гбайт встроенной памяти типа UFS 3.1.

POCO F4 GT теперь официально: 6.67 дюймов с частотой 120 Гц, SD 8 Gen1 и зарядка HyperCharge на 120 Вт


Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4700 мАч, с поддержкой быстрой зарядки HyperCharge мощностью 120 Вт. Заявлено, что устройство полностью заряжается примерно за 17 минут. Для зарядки он поставляется с Г-образным зарядным кабелем внутри коробки, так что вы можете играть во время зарядки телефона.

POCO F4 GT теперь официально: 6.67 дюймов с частотой 120 Гц, SD 8 Gen1 и зарядка HyperCharge на 120 Вт



Поскольку это игровой смартфон, в нем также есть система охлаждения. Технология LiquidCool 3.0. Он поставляется с двойными испарительными камерами общей площадью 4860 мм². Он также имеет магнитные всплывающие триггеры для геймеров. Эти триггеры также являются настраиваемыми, что означает, что вы можете установить их для других функций, например, для открытия камер.

В плане коммуникаций есть Wi-Fi 6E (2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц), Bluetooth и поддержку двух SIM-карт с возможностью подключения 5G. Смартфон загружается на Android 12 из коробки и имеет MIUI 13 поверх него. Он также оснащен четырьмя симметричными динамиками и тройным микрофоном.

POCO F4 GT теперь официально: 6.67 дюймов с частотой 120 Гц, SD 8 Gen1 и зарядка HyperCharge на 120 Вт


POCO F4 GT получил тройную камеру с основным датчиком IMX686 на 64 МП, сверхширокоугольным объективом на 8 МП (угол обзора 120 градусов) и макрообъективом на 8 МП. Впереди у него есть 20-мегапиксельный датчик Sony IMX596 для селфи. Устройство поставляется с такими функциями камеры, как ночной режим, портретный режим и специальный датчик мерцания. Смартфон можно будет купить в черном, серебристом и желтом цветах. Цена POCO F4 GT составляет 599 евро (~ 639 долларов) за вариант 8 Гбайт + 128 Гбайт и 699 евро (~ 746 долларов) за вариант 12 Гбайт + 256 Гбайт.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+. Выпустив Samsung Galaxy S22 и S22+, корейцы, по сути, постарались угодить сразу двум категориям пользователей - любителям компактных флагманов и ценителям современной классики. И в обоих случаях это получилось не то чтобы идеально, но вполне неплохо. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+: для двух миров".

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