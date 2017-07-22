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Предполагаемый OnePlus 10R Lite "засветился" на TENAA

26 апреля 2022, 22:12




У OnePlus есть второй смартфон среднего класса на Dimensity 8100 Max, он находится в разработке после запуска OnePlus Ace. Ace вот-вот прибудет на некоторые рынки как 10R, но новый вариант кажется более доступной альтернативой.

Во-первых, он имеет меньший 6,59-дюймовый ЖК-дисплей с IPS матрицей и разрешением 1080 x 2412 пикселей. TENAA не дает понять, будет ли у него высокая частота обновления или нет. Кстати, он похож на дисплей Nord CE 2 Lite, однако в нем планируется использовать чипсет Snapdragon 695.

Предполагаемый OnePlus 10R Lite


Эта модель, OnePlus PGZ110, будет иметь большую батарею на 4890 мАч с более быстрой зарядкой 65 Вт по сравнению с грядущим Nord. С лучшим чипсетом и батареей эта модель должна стоять выше Nord 2 CE Lite и ниже Ace/10R.

Китайский регулятор также раскрыл характеристики камеры, в том числе 64-мегапиксельную основную, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную и 2-мегапиксельную вспомогательную, а также 16-мегапиксельную селфи-камеру на передней панели. Из рендеров виден сканер отпечатков пальцев, встроенный в клавишу питания сбоку. Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, - это отсутствие ползунка оповещения, что становится все более распространенным в предложениях OnePlus для массового рынка.

Предполагаемый OnePlus 10R Lite


Телефон будет сочетать чипсет Dimensity 8100 с 8/12 Гбайт ОЗУ и 128/256 Гбайт памяти. Он будет доступен в синем и сером цветах. GPZ110 должен появиться в ближайшее время, хотя он, вероятно, не будет частью запуска OnePlus 10R и Nord 2 CE Lite на этой неделе. Согласно утечке WHYLABS, этот телефон будет называться OnePlus 10R Lite (он же «Молодежная версия» в Китае), но мы еще не видели подтверждения этому.


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