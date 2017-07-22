В начале месяца iQOO представила iQOO Neo6 с процессором Snapdragon 8 Gen 1. Теперь бренд готовится к выпуску еще одного смартфона под брендом Neo в следующем месяце. Сегодня компания сообщила, что анонсирует iQOO Neo6 SE 6 мая. iQOO Neo6 SE придет на смену iQOO Neo5 SE, который был представлен в декабре 2021 года. Несмотря на то, что компания не раскрыла никаких подробностей о спецификациях Neo6 SE, она начала принимать предварительные заказы в Китае через официальный сайт и JD.com.
Китайские информаторы утверждают, что iQOO Neo6 SE будет работать на процессоре Snapdragon 870 SoC. Напомним, что под капотом модели-предшественницы находится тот же чипсет. Утечки предполагают, что Neo6 SE будет предлагать улучшения в таких областях, как дисплей, аккумулятор и быстрая зарядка, по сравнению с предыдущей моделью. iQOO Neo5 SE оснащен 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем с IPS матрицей, разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц. Он оснащен аккумулятором емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки 55 Вт. Ходят слухи, что Neo6 SE будет оснащен немного меньшим 6,62-дюймовым экраном, но это будет панель AMOLED с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.
Neo6 SE, вероятно, будет оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт. Он будет поставляться с предустановленной ОС Android 12 и пользовательским интерфейсом OriginOS Ocean. Другие характеристики Neo6 SE еще не раскрыты. Neo5 SE оснащен 16-мегапиксельной камерой для съемки селфи. На его задней панели находится тройной модуль камеры с 50-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 2-мегапиксельной макрокамерой. Неясно, сохранит ли Neo6 SE те же камеры. Надеемся, что компания подтвердит основные характеристики Neo6 SE до официального анонса.