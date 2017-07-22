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NVIDIA заявляет о своем превосходстве со своими драйверами Game Ready и шутит над бета-драйверами конкурентов

27 апреля 2022, 12:34




NVIDIA: Наши драйверы самые лучшие. Сегодня NVIDIA запустила новую кампанию, объясняющую процесс сертификации драйверов Game Ready. С момента введения программы Game Ready NVIDIA выпустила 150 драйверов, поддерживающих более 400 игр. Только в 2021 году компания выпустила 20 драйверов, поддерживающих 75 игр, NVIDIA не сбавляет обороты, говорит Шон Пеллетье (старший менеджер по продукту - Game Ready Drivers). Сегодня NVIDIA выпустила видео и статью, объясняющую процесс разработки драйверов Game Ready.

Одним из ключевых моментов в видео является тестирование и проверка. NVIDIA проводит 1000 тестов в день и потратила на тестирование 1,8 млн часов в 2021 году. У NVIDIA есть большая коллекция настольных и мобильных систем, которые выполняют автоматизированное тестирование с использованием более 4500 конфигураций видеокарт, процессоров, оперативной памяти и операционных систем.

NVIDIA заявляет о своем превосходстве со своими драйверами Game Ready и шутит над бета-драйверами конкурентов


NVIDIA действительно гордится тем, что каждый драйвер проходит тест Microsoft Windows Hardware Quality Labs (WHQL). Чтобы получить такую ​​сертификацию они должны пройти 1300 строгих тестов. NVIDIA утверждает, что является единственным поставщиком графических процессоров, который сертифицирует каждый отдельный драйвер. Здесь NVIDIA наносит удар по AMD, которая обычно сначала выпускает драйверы, отличные от WHQL:

"Только после того, как вся эта работа будет завершена, мы запускаем драйвер через GeForce.com и GeForce Experience. И поскольку программа драйверов Game Ready и наше обещание качества зависят от всей этой работы, мы не выпускаем некачественный бета драйверы с минимальным тестированием, не говоря уже о множестве конфликтующих бета-драйверов из разных веток, которые поддерживают разные игры и продукты, что сбивает с толку клиентов."

AMD действительно медленно выпускает драйверы WHQL. Компания часто выпускает бета-версии драйверов, которые позже обновляются до WHQL, но обычно это занимает дни, если не недели. По крайней мере, драйвер AMD обеспечивает поддержку настольных, мобильных и интегрированных графических процессоров в одном пакете. Это то, с чем у NVIDIA и Intel есть проблемы. У NVIDIA есть два пакета для десктопной и мобильной серий, но есть и драйверы Studio с оптимизацией для создателей контента, все это можно было бы слить в один драйвер. Между тем, у Intel теперь есть две отдельные ветки драйверов для iGPU Arc и pre-Xe, каждая из которых имеет свой номер версии.

Но и у NVIDIA тоже не все так гладко. Совсем недавно Intel выпустила свое программное обеспечение Arc Control, утилиту для оптимизации игр, обновления драйверов и многого другого, для нее не требуется учетная запись пользователя, как для GeForce Experience от NVIDIA. AMD только что анонсировала свою технологию FidelityFX Super Sampling 2.0, исходный код которой станет открытым. Эта технология обеспечивает сравнимые, если не лучшие результаты, чем NVIDIA DLSS 2.0. NVIDIA придется либо перейти к чему-то более продвинутому, перейти к открытому исходному коду, либо просто продолжать работать с разработчиками игр, чтобы их технология сверхвысокого разрешения всегда была доступна первой.

Битва между NVIDIA, AMD и Intel в области программного обеспечения только разгорается, и это видео является тому доказательством. Все три поставщика будут конкурировать еще больше в ближайшие месяцы, когда Intel выпустит свои настольные графические процессоры Arc и технологию масштабирования XeSS, а NVIDIA и AMD готовятся к выпуску своих графических процессоров следующего поколения. Не вызывает сомнений то, что графические драйверы с их оптимизацией нулевого дня будут играть огромную роль при принятии решения о покупке видеокарты.


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