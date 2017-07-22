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Motorola Edge 30 представлен официально: 6,5 дюймов, OLED, частота 144 Гц и SD778G+

27 апреля 2022, 14:32




Хотите телефон с OLED-дисплеем с частотой 144 Гц, высококачественными стереодинамиками, двумя 50-мегапиксельными камерами и на чистом Android? Смартфон Edge 30 Pro от Motorola отвечает этим требованиям, хотя цена в 800 евро (хотя и не такая высокая, как у некоторых флагманов) для некоторых может быть слишком высокой. Итак, как насчет телефона, который стоит примерно вдвое меньше?

Motorola Edge 30 представлен официально: 6,5 дюймов, OLED, частота 144 Гц и SD778G+


Встречайте Motorola Edge 30. Его стартовая цена составляет 450 евро и вскоре он появится на некоторых рынках Европы, Азии, Австралии, Индии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Мы уже намекнули на основные моменты, но давайте рассмотрим их более подробно. Смартфон оснащен 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем FHD+, что немного меньше, чем 6,7-дюймовый дисплей FHD+ у Pro версии. Тем не менее, это по-прежнему 10-битная панель с HDR10+ и частотой обновления 144 Гц. И вы получаете стереодинамики с Dolby Atmos. Однако мы не видим никаких упоминаний о защитном стекле.

Motorola Edge 30 представлен официально: 6,5 дюймов, OLED, частота 144 Гц и SD778G+


Edge 30 работает на процессоре Snapdragon 778G+, разогнанной версии популярного процессора 778G - ускорение на 0,1 ГГц для основного ядра на базе Cortex-A78 и ускорение на 20% для графического процессора Adreno 642L. На этом телефоне он сопряжен с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт или 256 Гбайт памяти (без возможности расширения). Программное обеспечение представляет собой Android 12 в форме, которая максимально близка к работе с Pixel за пределами Google, а также некоторые модификации Moto (несколько дополнений, встроенных в приложение Moto). Телефон также оснащен средой рабочего стола Motorola Ready For. Как обычно, Motorola не берет на себя больших обязательств по обновлению ОС, так что имейте это в виду.

Motorola Edge 30 представлен официально: 6,5 дюймов, OLED, частота 144 Гц и SD778G+


Что касается камер, в телефоне есть основной модуль на 50 МП, который может похвастаться автофокусом All Pixel и оптической стабилизацией изображения. Рядом с ним находится 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера (118°), которая также выполняет функции макрокамеры. И основная, и сверхширокоугольная камеры могут записывать видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду и 1080p со скоростью до 60 кадров в секунду. Однако телеобъектива, как на Edge 20, здесь нет. Вместо этого последняя камера на задней панели представляет собой 2-мегапиксельный датчик глубины. Продолжая, спереди есть 32-мегапиксельная селфи-камера (с возможностью объединения пикселей).

Motorola Edge 30 представлен официально: 6,5 дюймов, OLED, частота 144 Гц и SD778G+


Edge 30 меньше, чем Pro, поэтому его батарея тоже не такая большая - емкостью 4020 мАч, по расчетам Motorola, должно хватить на полтора дня. В комплекте вы получаете зарядное устройство TurboPower мощностью 33 Вт. Телефон имеет приличный пакет подключений с некоторыми упущениями. Он имеет слот для двух SIM-карт и 5G. Компания рекламирует новинку как самый тонкий телефон 5G - 6,79 мм, это может быть правдой (не считая выступа основной камеры). Существует базовая защита от пыли и брызг по рейтингу IP52. Так или иначе, на борту также есть Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C и NFC. Нет разъема для наушников 3,5 мм. Рекомендуемая производителем розничная цена Motorola Edge 30 составляет 450 евро, и вскоре он будет запущен в нескольких регионах по всему миру.


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