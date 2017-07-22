Infinix, дочерняя компания Transsion Holdings, выпустила смартфоны Infinix Note 12 и Hot 12. Серия Hot 12 включает в себя Infinix Hot 12i, выпущенный ранее. Эти два смартфона были анонсированы вместе с Infinix Smart 6 HD.
Infinix Note 12 оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с каплевидным вырезом и процессором MediaTek Helio G88. Процессор работает в паре с 4 Гбайт оперативной памяти с возможностью расширения до 6 ГБ. В обоих вариантах имеется 128 Гбайт встроенной памяти. Память можно расширить с помощью microSD. Что касается камеры, Note 12 оснащен 50-мегапиксельной основной камерой в паре с 2-мегапиксельным макрообъективом и вспомогательным модулем QVGA в тройной конфигурации камеры. Спереди в каплевидный вырез встроена 16-мегапиксельная селфи-камера. Работает всё это на массивной батарее емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Что касается интерфейса, Infinix Note 12 работает на пользовательской XOS 10.6 на базе Android 11.
С другой стороны, Infinix Hot 12 оснащен чуть более крупным 6,82-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+. Дисплей также поддерживает частоту обновления 90 Гц и использует дизайн с отверстием под фронтальную камеру. Infinix Hot 12 работает на чипсете MediaTek Helio G85 в паре с 6 Гбайт оперативной памяти, а на борту имеется расширяемое хранилище на 128 Гбайт. Для фотографий этот середнячок оснащен тройной камерой, состоящей из 13-мегапиксельной основной, 2-мегапиксельной вспомогательной и камерой с искусственным интеллектом.
Устройство питается от батареи емкостью 5000 мАч, как и Note 12, но поддерживает зарядку уже на 18 Вт. Hot 12 работает на XOS 10.6 на базе Android 12.