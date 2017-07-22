Kopite7kimi опубликовал новые слухи о линейке видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40, в которую входят GeForce RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070 и флагман мощностью на 900 Вт. Слухи подробно описывают конфигурации, которые мы увидим в предстоящей линейке, а также несколько карт-прототипов, которые могут появиться в продаже.
По словам инсайдера, в настоящее время NVIDIA только начала тестировать графические процессоры AD102, которые будут использоваться в GeForce RTX 4090 Ti и GeForce RTX 4090. Видеокарты NVIDIA GeForce RTX *090 уже позиционируются как BFGPU и заменили Titan. По-прежнему существуют предложения для рабочих станций, которые предлагают некоторые полезные функции, такие как поддержка ECC и виртуализации графики, но, помимо этого, карты рабочих станций GeForce BFGPU и RTX практически одинаковы.
Теперь, основываясь на утечках, появились дополнительные спецификации трех видеокарт и прототипа, о котором неизвестно, будет ли это просто тестовый образец или видеокарта, которая в конечном итоге появится на рынке позже. Известные варианты включают GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070. RTX 4080 будет использовать чипы AD103, построенные на 16 Гбайт GDDR6X, с TGP, аналогичным GA102. RTX 4070 будет использовать чипы AD104 с 12 Гбайт GDDR6 и 300 Вт. Есть еще один полноценный AD102 SKU на 900 Вт, 48 Гбайт 24 Гб/с GDDR6X и более высокую частоту, но никто не знает, станет ли он реальным продуктом. Поскольку тестовая плата AD102 имеет более двух 16-контактных разъемов, то все возможно.
Видеокарту GeForce RTX 4090 будет обеспечивать TGP со значением в 600 Вт. Похоже, что этот конкретный SKU тестируется NVIDIA и также оснащен полнофункциональным графическим процессором AD102, но TGP в 900 Вт уже на 300 Вт больше, чем у RTX 4090. Говорят, что видеокарта питается от двух 16-контактных разъемов и для этого потребуется такая же настройка питания, как у GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN.
Одна из причин такого огромного увеличения TGP заключается в том, что карта, как ожидается, будет иметь 48 Гбайт памяти GDDR6X, что вдвое превышает объем памяти существующей RTX 3090, а также RTX 4090, которая будет запущена в конце этого года. Далее указывается, что флагманская видеокарта GeForce RTX 40 будет иметь тактовую частоту памяти 24 Гбит/с по сравнению с 21 Гбит/с у RTX 4090. Такая тактовая частота памяти по 384-битной шине будет обеспечивать до 1,15 ТБ/с пропускной способности. И эта избыточная частота для памяти и графического процессора, а также удвоенное количество кристаллов памяти будут потреблять много энергии, поэтому 900 Вт, хотя это и звучит абсурдно, выглядит вполне возможным для такой чудовищно мощной конфигурации графического процессора.
NVIDIA GeForce RTX 4090 также будет работать с тем же графическим процессором AD102, но, согласно слухам, в урезанной конфигурации. Графический процессор AD102 будет использовать 144 SM, что на 71 % больше, чем у существующего графического процессора GA102, и будет содержать 18 432 ядра CUDA. В дополнение к счетчику SM, графические процессоры Ada Lovelace также будут иметь увеличенный размер кэша L2. Начиная с графического процессора AD102, флагман будет оснащен до 96 МБ кэш-памяти второго уровня, что в 16 раз больше, чем у GA102 с 6 Мбайт кэш-памяти второго уровня.
Видеокарта также будет иметь 24 Гбайт памяти GDDR6X с тактовой частотой 21 Гбит/с через интерфейс 384-битной шины и пропускной способностью более 1,0 ТБ/с. Судя по цифрам TGP, которые мы видели, карта будет иметь эталонную мощность TBP 600 Вт и она будет расти с нестандартными конструкциями.
По слухам, две другие конфигурации включают GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070. Ожидается, что для RTX 4080 NVIDIA будет использовать свой графический процессор AD103. Графический процессор AD103 заменит графический процессор GA103 и будет иметь то же количество SM, что и графический процессор GA102 (84). Графический процессор AD103 будет иметь 64 Мбайт кэш-памяти L2. Говорят, что графический процессор AD103 имеет TGP, аналогичный графическому процессору GA102, поэтому потребляет около 350-450 Вт и имеет 16 Гбайт памяти GDDR6X через 256-битный интерфейс шины. Тактовые частоты памяти не указаны, но они, вероятно, будут около 20 Гбит/с.
Наконец, есть графические процессоры класса NVIDIA GeForce RTX 4070, которые будут использовать графические процессоры AD104. Графические процессоры AD104 будут иметь 60 блоков SM, в общей сложности 7680 ядер CUDA и 48 Мбайт кэш-памяти L2. В частности, серия RTX 4070 будет иметь 12 Гбайт памяти GDDR6, работающей через 192-битный интерфейс шины, и иметь TGP 300 Вт. Учитывая, что это чипы GDDR6, мы, вероятно, получим скорость 16-18 Гбит/с, что должно обеспечить пропускную способность около 400 Гбайт/с.
Ожидается, что семейство графических процессоров NVIDIA Ada Lovelace совершит скачок между поколениями, как от Maxwell к Pascal. Ожидается, что он будет запущен во второй половине 2022 года.
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