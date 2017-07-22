Теперь Google позволит пользователям запрашивать, чтобы их номера телефонов, физические адреса и адреса электронной почты, также известные как личная информация, были удалены из результатов поисковой системы компании. Новая политика предназначена для предотвращения использования злоумышленниками конфиденциальной информации людей в злонамеренных целях, таких как кража личных данных или личное преследование. Вы уже можете попросить Google удалить личные данные из результатов поиска. Однако ранее ваш выбор был ограничен национальными идентификационными номерами, банковской информацией и номерами кредитных карт, а также изображениями вашей личной подписи и медицинских записей. Недавно Google также представила раздел безопасности в Play Store.
Определение личных данных расширяется и включает «личную контактную информацию», которая включает в себя физические адреса, контактные данные и почтовые адреса. Вы также можете попросить Google удалить любые ваши учетные данные из результатов поиска. Пользователи, использующие этот инструмент, могут защитить себя от компьютерных взломов и схем кражи личных данных.
Вы можете начать запрос на удаление, перейдя на страницу поддержки Google по этому вопросу, где вам будет предложено ввести URL-адрес, содержащий личную информацию. Форма позволяет пользователям вводить до 1000 URL-адресов. Если Google удовлетворит запрос, URL-адрес, содержащий конфиденциальную личную информацию, действительно может быть удален из всех результатов поиска. В других сценариях он будет рассматривать удаление URL-адреса только в том случае, если поисковый запрос включает ваше имя.
«Это может произойти, если информация, нарушающая политику, на странице находится рядом с контентом, представляющим общественный интерес или если она включает информацию о других людях», - сказали в Google. Мишель Чанг, руководитель глобальной политики поиска Google, сказала:
«Интернет постоянно развивается - информация появляется в неожиданных местах и используется по-новому, - поэтому наши политики и средства защиты тоже должны развиваться».
Однако Google не обязательно будет одобрять каждый запрос. «Когда мы получим запросы на удаление, мы оценим весь контент на веб-странице, чтобы убедиться, что мы не ограничиваем доступность другой информации, которая широко полезна, например, в новостных статьях», - заявили в компании. «Мы также оценим, появляется ли контент в общедоступных источниках на сайтах государственных или официальных источников. В таких случаях мы не будем удалять эти данные.»