РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Google позволит удалять личные данные из результатов поиска

28 апреля 2022, 09:35




Теперь Google позволит пользователям запрашивать, чтобы их номера телефонов, физические адреса и адреса электронной почты, также известные как личная информация, были удалены из результатов поисковой системы компании. Новая политика предназначена для предотвращения использования злоумышленниками конфиденциальной информации людей в злонамеренных целях, таких как кража личных данных или личное преследование. Вы уже можете попросить Google удалить личные данные из результатов поиска. Однако ранее ваш выбор был ограничен национальными идентификационными номерами, банковской информацией и номерами кредитных карт, а также изображениями вашей личной подписи и медицинских записей. Недавно Google также представила раздел безопасности в Play Store.

Google позволит удалять личные данные из результатов поиска


Определение личных данных расширяется и включает «личную контактную информацию», которая включает в себя физические адреса, контактные данные и почтовые адреса. Вы также можете попросить Google удалить любые ваши учетные данные из результатов поиска. Пользователи, использующие этот инструмент, могут защитить себя от компьютерных взломов и схем кражи личных данных.

Вы можете начать запрос на удаление, перейдя на страницу поддержки Google по этому вопросу, где вам будет предложено ввести URL-адрес, содержащий личную информацию. Форма позволяет пользователям вводить до 1000 URL-адресов. Если Google удовлетворит запрос, URL-адрес, содержащий конфиденциальную личную информацию, действительно может быть удален из всех результатов поиска. В других сценариях он будет рассматривать удаление URL-адреса только в том случае, если поисковый запрос включает ваше имя.

«Это может произойти, если информация, нарушающая политику, на странице находится рядом с контентом, представляющим общественный интерес или если она включает информацию о других людях», - сказали в Google. Мишель Чанг, руководитель глобальной политики поиска Google, сказала:
«Интернет постоянно развивается - информация появляется в неожиданных местах и ​​используется по-новому, - поэтому наши политики и средства защиты тоже должны развиваться».

Однако Google не обязательно будет одобрять каждый запрос. «Когда мы получим запросы на удаление, мы оценим весь контент на веб-странице, чтобы убедиться, что мы не ограничиваем доступность другой информации, которая широко полезна, например, в новостных статьях», - заявили в компании. «Мы также оценим, появляется ли контент в общедоступных источниках на сайтах государственных или официальных источников. В таких случаях мы не будем удалять эти данные.»


Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+. Выпустив Samsung Galaxy S22 и S22+, корейцы, по сути, постарались угодить сразу двум категориям пользователей - любителям компактных флагманов и ценителям современной классики. И в обоих случаях это получилось не то чтобы идеально, но вполне неплохо. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+: для двух миров".

Читайте также:

  • Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов
  • Nokia уходит с российского рынка
  • Acer временно приостанавливает свою деятельность в России
  • IFA возвращается в Берлин в сентябре 2022 года
  • Android 13 может позволить пользоваться двумя операторами на одной eSIM

    • предыдущая новость
    Слухи о NVIDIA GeForce RTX 40: AD102 и 24 Гбайт для RTX 4090, AD103 и 16 Гбайт для RTX 4080, до 48 Гбайт и 900 Вт для Titan

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+: для двух миров Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка
    Лучший монитор Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+ Лучший компьютерный корпус Лучшие гарнитуры виртуальной реальности
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    28 апреля, 2022

    Google позволит удалять личные данные из результатов поиска

    27 апреля, 2022

    Слухи о NVIDIA GeForce RTX 40: AD102 и 24 Гбайт для RTX 4090, AD103 и 16 Гбайт для RTX 4080, до 48 Гбайт и 900 Вт для Titan

    Представлены смартфоны Infinix Note 12 и Infinix Hot 12

    Motorola Edge 30 представлен официально: 6,5 дюймов, OLED, частота 144 Гц и SD778G+

    NVIDIA заявляет о своем превосходстве со своими драйверами Game Ready и шутит над бета-драйверами конкурентов

    iQOO Neo6 SE будет представлен 6 мая: AMOLED, 6,62-дюйма, FHD+ 120 Гц, Snapdragon 870, зарядка 80 Вт

    26 апреля, 2022

    Предполагаемый OnePlus 10R Lite "засветился" на TENAA

    POCO F4 GT теперь официально: 6.67 дюймов с частотой 120 Гц, SD 8 Gen1 и зарядка HyperCharge на 120 Вт

    Замечена настольная видеокарта Intel Arc A770 с еще невыпущенными графическими драйверами

    Xiaomi Mix Fold 2 получит внутренний 2К экран и частоту обновления 120 Гц

    Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов

    25 апреля, 2022

    Vivo X80 Pro представлен официально: оптика ZEISS, зарядка 80 Вт и дисплей 120 Гц

    iPhone 14 обойдется без A16 Bionic и 48-мегапиксельной камеры, они станут эксклюзивом для «про» версий

    24 апреля, 2022

    Анонсированы смартфоны OPPO K10 и K10 Pro: Snapdragon 888 и Dimensity 8000-MAX

    EVGA демонстрирует двойную GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN с четырьмя 16-контактными разъемами Gen 5

    23 апреля, 2022

    Анонс AMD Lenovo IdeaPad Flex 5 Gen 7: доступные ноутбуки 2-в-1 на AMD

    Samsung хочет участвовать в производстве чипов Apple M2

    Утечка характеристик Vivo X80: 6,8 дюймов, AMOLED, Dimensity 9000, 50 Мегапикселей и 4500 мАч

    22 апреля, 2022

    Apple может использовать 2-нм чипы в iPhone и Mac 2025 года, как только поставщики будут готовы

    AMD Radeon RX 6750XT засветилась в GFXBench, минимальный прирост производительности на фоне RX 6700XT

    ССЫЛКИ