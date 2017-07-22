Телефоны Samsung серии A0 медленно меняются с течением времени, поэтому не стоит удивляться тому, что предполагаемые рендеры Galaxy A04 не слишком отличаются от предыдущей модели. Размеры, указанные @OnLeaks, составляют 164,5 x 76,5 x 9,18 мм, что на доли миллиметра больше, чем у A03. Тем не менее, ожидается, что дисплей останется на уровне 6,5 дюймов, вероятно, по-прежнему получит HD+ разрешение.
Сзади показан редизайн модели. Камера по-прежнему тройная, хотя подробностей о каждом модуле у нас нет. Выступ камеры отсутствует, сзади выступают только линзы - как на Galaxy S22 Ultra. Не то чтобы мы ожидали, что камеры будут такими же, как на Ultra. Но в любом случае, это базовая модель, который предлагает 3,5-мм разъем для наушников внизу, сканер отпечатков пальцев сбоку (клавиша питания) и то, что, вероятно, будет слотом для SIM + microSD на другой стороне.
Мы будем ожидать дальнейшие характеристики Samsung Galaxy A04s. Вот краткие характеристики A03s, чтобы у вас было представление о том, чего ожидать: 6,5-дюймовый ЖК-дисплей HD+ (60 Гц), Helio P35, 13+2+2 Мп основная и 5 Мп фронтальная камеры, батарея емкостью 5000 мА·ч с зарядкой на 15 Вт. Когда он был анонсирован, цены начинались со 155 долларов.