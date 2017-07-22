HPE 3par - эффективное устройство для хранения данных
28 апреля 2022, 12:20
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Годы идут, а компания HPE продолжает выпускать новые системы хранения данных, которые на голову выше конкурентов. В статье рассмотрим HPE 3par - линейку, которая даже спустя годы ничем не уступает современным массивам других производителей.
Отличие от конкурентов
Линейка продуктов от HPE будет пользоваться популярностью и через 10 лет за счёт своего преимущества над конкурентами. Разработчикам удалось создать такую систему, которая сможет расширяться и дополняться. При покупке любого представителя серии 3par компания получает преимущество - в течение нескольких лет ей не понадобится замена всех массивов.
Системы хранения данных содержат микросхему, которая может одновременно решать несколько задач, что сильно упрощает работу администраторов. Этот чип рассчитывает RAID и освобождает от этой нагрузки центральный микропроцессор. Также особенностями 3par являются:
Повышенная надёжность массивов с 4 контроллерами. Уровень эффективности выше 99,999%. Система выделяет под RAID специальное пространство на каждом диске. Поэтому на любом из них может происходить восстановление информации без сбоя работы в других дисковых накопителях.
Все контроллеры имеют доступ к дисковому тому. Благодаря работе в едином кластере, любой из них считывает данных из оперативки другого.
Разделение поступающих блоков на данные и метаданные. В СХД нового поколения создаётся пара потоков данных, за работу каждого из нихх отвечает отдельный процессор. Продукты других производителей не могут распределять нагрузку между задачами на аппаратном уровне.
Экономия дискового пространства и денег владельцев бизнеса. В СХД используется метод дедупликации, который помогает освободить место на диске, удаляя повторяющиеся или ненужные файлы. В одном массиве таким образом можно очистить до 20 - 30 ТБ памяти. Учитывая серьёзное подорожание накопителей, освобождённое место поможет сэкономить на их покупке.
Автоматическое деление дискового объёма на уровни. SSD, SAS, SATA отличаются по скорости ввода и вывода, задачам и объёму. Пользователи могут в автоматическом или ручном режимах распределять блоки «горячих» и «холодных» данных.
Преимущества сервера
СХД используются в малом и среднем бизнесе, на производствах, где важно за маленькую стоимость получить качественный массив, который не требует дорого обслуживание и готов обеспечить компанию всем необходимым. Важно, чтобы устройство при желании можно было масштабировать, и это бы не влияло на архитектуру сервера. Также бизнесу важно, чтобы массивы могли работать в автоматическом режиме, защищать данные во время сбоев, быстро запускать критически важные приложения. И СХД 3par - оптимальный выбор.
Каждая из линейки этой серии имеет преимущества перед другими моделями благодаря следующим возможностям:
работе с 8 контроллерами;
выделенной дисковой ёмкости в виртуальный пул;
расширенной кэш-памяти;
виртуализации дискового пространства;
снижению затрат на флэш-память при помощи аппаратной дедупликации;
перемещению логических томов без остановки работы массива.
Обзор серий
HPE более 10 лет выпускает системы хранения данных. Для малого и среднего бизнеса рекомендуется обратить внимание следующие серии.
Серия 7400
СХД этой серии появились в 2014 году, и до сих пор модели б/у пользуются популярностью. Выпуск этих массивов положил начало большому рывку HPE перед другими производителями. В накопителе находятся 48 дисков SAS, которые расширяются до 480. Номинальная ёмкость СХД - 1200 Тб. Объём кэш-памяти - 64 Гб.
Резервные блоки питания и вентиляторы представляют функцию обеспечения доступности. В СХД есть 2 резервных контроллера. Доступно расширение до 4.
Серия 8400
Представители этой серии могут работать с флэш-технологиями. Объём кэш-памяти - 192 Гб. К СХД можно подключить до 240 дисков. Номинальная ёмкость - 921,6Тб. С этой серии HPE встроили дедупликацию, которая отсеивает одинаковые данные. За целостность информации во время сбоев отвечают 4 узла контроллеров.
Серия 20000
Устройства этой линейки могут выполнять свыше 3 млн. процессов ежесекундно. У них компактная архитектура, которая экономит 85% площади. Объём кэш-памяти - 51,6ТБ. Номинальная ёмкость - 6Пбайт, которые расширяются до 15 Пбайт. Сервер б/у защищён 8 разночастотными узлами контроллеров.