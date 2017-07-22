ZTE снимет покров тайны с ZTE Axon 40 Ultra уже 9 мая в Китае. Модельный ряд, вероятно, будет включать как минимум две модели, такие как Axon 40 и Axon 40 Ultra. Сегодня китайский производитель подтвердил возможности камеры устройства. Сегодня компания подтвердила, что задняя панель ZTE Axon 40 Ultra оснащена тремя 64-мегапиксельными камерами. Основная камера на 64 мегапикселя, сверхширокоугольная камера на 64 мегапикселя и перископический телеобъектив на 64 мегапикселя. Все камеры способны снимать видео 8K.
Типстер WHY LAB сообщил, что смартфон оснащен 64-мегапиксельной основной камерой Sony IMX787 с поддержкой OIS. Она сопровождается 64-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой Sony IMX787 и 64-мегапиксельным перископным телеобъективом OmniVision OV64GB с поддержкой OIS. Axon 40 Ultra станет флагманским устройством на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 1. Компания также сообщила, что устройство оснащено OLED-панелью с чрезвычайно изогнутыми краями. Он будет оснащен камерой под дисплеем для съемки селфи.
Поскольку до запуска Axon 40 Ultra осталось несколько дней, ожидается, что компания вскоре раскроет более подробную информацию о нем в ближайшие дни. Ожидается, что устройство будет работать на ОС Android 12 и последней версии пользовательского интерфейса MiFavor. Он может поставляться с оперативной памятью LPDDR5 объемом до 16 Гбайт и хранилищем UFS 3.1 объемом до 512 Гбайт. Предполагается, что он будет оснащен 44-мегапиксельной фронтальной камерой и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт. Телефон, вероятно, будет стоить около 5000 юаней (~ 758 долларов) в Китае.