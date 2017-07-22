Японский производитель сборных ПК объявил о выпуске нового варианта графического процессора: GeForce RTX 3090 Ti с водяным охлаждением. Серия RTX 3090 Ti G-Master Hydro - это новая опция для готовых систем Sycom. Компания предлагает широкий спектр графических процессоров, которые обычно имеют нестандартные решения для охлаждения. В случае с RTX 3090 Ti, который только что был добавлен в линейку ПК G-Master Hydro, карта использует воздушное охлаждение с тремя вентиляторами, а также решение Asetek Hybrid GFX 240 мм AIO.
Кулер AIO оснащен двумя вентиляторами Noctua NF-A12X12 ULN, которые известны низким уровнем шума (12,1 дБА) и хорошим воздушным потоком м³/ч при 1200 об/мин.
Компания не предоставляет никаких показателей производительности или эффективности охлаждения для модели RTX 3090 Ti, но утверждает, что их RTX 3090 на 15°C холоднее под нагрузкой при использовании водяного охлаждения. Предположительно, это сравнение с моделью с воздушным охлаждением, такой как Manli Gallardo, которая имеет такой же кожух и печатную плату.
Видеокарта не имеет заводского разгона, но благодаря более эффективному охлаждению ожидаемая частота должна быть выше, для модели 3090 она на 6% выше. Система Sycom с Intel Core i9-12900K и GeForce RTX 3090 Ti теперь доступна по цене 670 870 иен (5146 долларов США). В настоящее время компания не предлагает вариант Ryzen 7 5800X3D, однако систему Ryzen 5800X можно найти за 4312 долларов США.
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