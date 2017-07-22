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Представлен OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: 6.59 дюйма, 120 Герц, Snapdragon 695 и 5000 мАч

28 апреля 2022, 20:46




Сегодня OnePlus выпустила OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, третий смартфон компании в линейке Nord CE, как и было обещано. Он получил 6,59-дюймовый ЖК экран с Full HD+ разрешением и частотой обновления 120 Гц, 16-мегапиксельной камерой внутри отверстия в экране. Телефон оснащен процессором Octa-Core Snapdragon 695 SoC, игровым движком HyperBoost и работает под управлением Android 12 с OxygenOS 12.1, обещаются обновления программного обеспечения в течение 2 лет и обновлений безопасности в течение 3 лет.

Представлен OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: 6.59 дюйма, 120 Герц, Snapdragon 695 и 5000 мАч


Он снимает на 64-мегапиксельную заднюю камеру, ей помогает 2-мегапиксельный датчик глубины резкости и 2-мегапиксельная макрокамера. У него нет ползунка оповещений, как у многих других моделей OnePlus, но есть аудиоразъем 3,5 мм. Задняя панель телефона устойчива к появлению отпечатков пальцев и пятен, синяя расцветка предлагает плавный градиент синего и желтого, а у черной темная матово-черная поверхность. Телефон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 33 Вт, которая может заряжать устройство от 1 до 50% за 30 минут.

Представлен OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: 6.59 дюйма, 120 Герц, Snapdragon 695 и 5000 мАч


Объемы памяти составляю 6/8 Гбайт ОЗУ типа LPDDR4X с хранилищем 128 Гбайт (UFS 2.2), можно добавить до 1 Тбайт с помощью microSD. Есть гибридный слот для двух SIM-карт (nano + nano / microSD). На корпусе есть боковой сканер отпечатков пальцев, размеры новинки: 164,3×75,6×8,5 мм, вес 195 граммов. Телефон поддерживает 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.2, GPS/ГЛОНАСС/Beidou и USB Type-C.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G выпускается в черном и синем цветах, ожидаемая цена 261 доллар за 6 Гбайт + 128 Гбайт и 287 долларов за 8 Гбайт + 128 Гбайт.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+. Выпустив Samsung Galaxy S22 и S22+, корейцы, по сути, постарались угодить сразу двум категориям пользователей - любителям компактных флагманов и ценителям современной классики. И в обоих случаях это получилось не то чтобы идеально, но вполне неплохо. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+: для двух миров".

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