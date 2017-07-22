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HP подтверждает, что игровой ноутбук Omen 17 получит 16-ядерные процессоры Intel Alder Lake-HX

28 апреля 2022, 23:20




Компания HP разместила свой предстоящий ноутбук Omen 17 2022 года с процессором Intel Alder Lake-HX Core i9-12900HX на своем веб-сайте. Пока продукт недоступен и имеет некоторые несоответствия в описании. Например, указано, что это ноутбук на базе процессора «11-го поколения Core» и даже показана кнопка «Купить сейчас», заставляя пользователей поверить, что продукт готов к продаже. Возможно, компания находится в процессе обновления информации и просто не торопится добавлять новые данные перед выпуском.

HP подтверждает, что игровой ноутбук Omen 17 получит 16-ядерные процессоры Intel Alder Lake-HX


Список новых ноутбуков на веб-сайте HP показывает, что новый ноутбук Omen 17 будет использовать процессор Core i9-12900HX с частотой до 5,0 ГГц и предлагать 16 ядер в 24 потоках. HP - не первая компания, заявившая, что процессоры Intel серии HX будут иметь более 14 ядер. Несколько дней назад Gigabyte рекламировала ноутбук AORUS 17X, а Dell объявила о выпуске своей 16-ядерной линейки Precision в конце этого квартала. Они не разглашают никаких подробностей, таких как количество ядер, поэтому мы можем рассматривать листинг HP как официальное количество ядер для новейшей серии мобильных чипсетов Alder Lake.

HP подтверждает, что игровой ноутбук Omen 17 получит 16-ядерные процессоры Intel Alder Lake-HX


Omen 17 -- игровой ноутбук премиум-класса с памятью DDR5-4800 и графической картой GeForce RTX 3080 Ti 16 Гбайт. Этот мощный ноутбук от HP оснащен экраном с разрешением 1080p и частотой 144 Гц. видеокарта NVIDIA основана на графическом процессоре GA103. Процессор Intel Core i9-12900HX имеет восемь производительных и эффективных ядер по отдельности. Ранее выпущенные процессоры для ноутбуков 12-го поколения Core H и P-Series вышли ранее в январе этого года, но у них "всего" шесть производительных и восемь эффективных ядер.

Intel собирается предложить серию 16-ядерных процессоров, разработанных специально для ноутбуков, чего пока не смог достичь ни один другой производитель. Да, можно купить компьютер с Ryzen 9 5950X, но только если потребитель захочет вместо ноутбука выбрать настольную систему.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+. Выпустив Samsung Galaxy S22 и S22+, корейцы, по сути, постарались угодить сразу двум категориям пользователей - любителям компактных флагманов и ценителям современной классики. И в обоих случаях это получилось не то чтобы идеально, но вполне неплохо. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+: для двух миров".

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