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Анонсирован HUAWEI Mate Xs 2 с 7,8-дюймовым складным OLED-дисплеем с частотой 120 Гц и стилусом

29 апреля 2022, 09:06




Huawei анонсировала Mate Xs 2, новый складной телефон, преемник Mate Xs. У него складная 7,8-дюймовая OLED-панель с частотой 120 Гц, а в разложенном состоянии - 6,5 дюйма с частотой 120 Гц. Его толщина в самом тонком месте составляет всего 5,4 мм, как и у предшественника, и в нем используется тот же запатентованный стальной шарнир «Eagle Wing». Huawei заявляет, что у новинки улучшена защита от падений, ударов и сжатия.

Анонсирован HUAWEI Mate Xs 2 с 7,8-дюймовым складным OLED-дисплеем с частотой 120 Гц и стилусом


В экране используется четырехслойная композитная армированная конструкция. Поскольку у новинки один экран по сравнению с двойным экраном предшественника, то он весит легче, 255 граммов по сравнению с 300 граммами. Из-за санкций правительства США Huawei по-прежнему использует SoC Snapdragon 888 4G. На этот раз у него также есть 10,7-мегапиксельная фронтальная камера внутри выреза, которой не было у Xs. Он оснащен батареей емкостью 4600 мАч, а в коллекционном издании батарея емкостью 4880 мАч.

Анонсирован HUAWEI Mate Xs 2 с 7,8-дюймовым складным OLED-дисплеем с частотой 120 Гц и стилусом


Mate Xs 2 также поддерживает стилус M-Pen 2s с 4096 уровнями чувствительности к давлению, есть разъем USB Type-C и поддержка быстрой зарядки, которая обеспечивает 2 часа использования при 5 минутах зарядки и 10 часов использования при полной зарядке и 40 часов в режиме ожидания. Разрешение экрана 2480 × 1176 пикселей в сложенном виде, 2480 × 2200 пикселей в разложенном виде, тип матрицы - OLED. Объемы памяти 8 Гбайт/12 Гбайт ОЗУ типа LPDDR5 с 256 Гбайт/512 Гбайт хранилища UFS 3.1, можно добавить до 256 ГБ с картой Huawei NM.
Задняя камера 50 МП с диафрагмой f/1,8, есть сверхширокоугольный объектив 13 МП с диафрагмой f/2,2, телеобъектив 8 МП с диафрагмой f/2,4 и фронтальная камера 10,7 МП с диафрагмой f/2,2.

HUAWEI Mate Xs 2 выпускается в белом, черном и фиолетовом цветах по цене 1507 долларов за 8 Гбайт + 256 Гбайт, 1733 долларов для моделей 8 Гбайт + 512 Гбайт. Модель Collector's Edition 12 Гбайт + 512 Гбайт стоит приблизительно 1959 долларов. Стилус M Pen 2s продается отдельно, примерно за 90 долларов.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+. Выпустив Samsung Galaxy S22 и S22+, корейцы, по сути, постарались угодить сразу двум категориям пользователей - любителям компактных флагманов и ценителям современной классики. И в обоих случаях это получилось не то чтобы идеально, но вполне неплохо. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+: для двух миров".

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