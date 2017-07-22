Компания HUAWEI провела презентацию нового продукта в Китае, чтобы представить свой складной флагман HUAWEI Mate Xs 2 и вместе с ним анонсировала ряд новых устройств для потребителей, в том числе новый планшет MatePad SE с 10,1-дюймовым дисплеем и операционной системой HarmonyOS 2.0. Huawei MatePad SE оснащен 10,1-дюймовым IPS-дисплеем с Full HD разрешением (1920 x 1200). Он имеет довольно толстые рамки вокруг экрана и 80-процентное соотношение экрана к корпусу. Устройство довольно тонкое, 7,85 мм в толщину и весит около 450 граммов. У него 4 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт хранилища. Устройство ориентировано на молодежную аудиторию и включает в себя такие интерактивные элементы, как детская игровая площадка и учебный центр. С другой стороны, планшет поставляется с аккумулятором емкостью 5100 мАч для длительного использования.
Передовая аудиотехнология Harman Kardon интегрирована со звуковыми эффектами Huawei Histen 7.0 на планшете. Устройство работает на новейшей собственной операционной системе HarmonyOS 2.0. Есть две версии устройства: только Wi-Fi и Wi-Fi + LTE. Что касается характеристик камеры, у него есть основная 5-мегапиксельная камера и 2-мегапиксельная фронтальная камера для селфи и видеозвонков. Кроме того, смарт-функции включают темный режим, режим электронной книги, поддержку суперустройств и т. д.
Заявлено покрытие 70% цветового пространства NTSC. Планшет работает на восьмиядерном процессоре Kirin 710A 4G с процессором Mali G51. В плане подключений есть: 4G, 3G, 2G, двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth v5.1 и порт USB Type-C. По датчикам в наличии: датчик освещенности, датчик контроля расстояния, датчик силы тяжести. За звук отвечают двухканальные двойные динамики большой амплитуды с настройками от Harman Kardon. Планшет выходит в единственной темно-синей расцветке по цене приблизительно 226 долларов за WiFi-версию и 256 долларов за Wi-Fi + LTE.