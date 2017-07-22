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Представлен HUAWEI MatePad SE с 10,1-дюймовым Full HD дисплеем и аккумулятором на 5100 мАч

29 апреля 2022, 12:04




Компания HUAWEI провела презентацию нового продукта в Китае, чтобы представить свой складной флагман HUAWEI Mate Xs 2 и вместе с ним анонсировала ряд новых устройств для потребителей, в том числе новый планшет MatePad SE с 10,1-дюймовым дисплеем и операционной системой HarmonyOS 2.0. Huawei MatePad SE оснащен 10,1-дюймовым IPS-дисплеем с Full HD разрешением (1920 x 1200). Он имеет довольно толстые рамки вокруг экрана и 80-процентное соотношение экрана к корпусу. Устройство довольно тонкое, 7,85 мм в толщину и весит около 450 граммов. У него 4 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт хранилища. Устройство ориентировано на молодежную аудиторию и включает в себя такие интерактивные элементы, как детская игровая площадка и учебный центр. С другой стороны, планшет поставляется с аккумулятором емкостью 5100 мАч для длительного использования.

Представлен HUAWEI MatePad SE с 10,1-дюймовым Full HD дисплеем и аккумулятором на 5100 мАч


Передовая аудиотехнология Harman Kardon интегрирована со звуковыми эффектами Huawei Histen 7.0 на планшете. Устройство работает на новейшей собственной операционной системе HarmonyOS 2.0. Есть две версии устройства: только Wi-Fi и Wi-Fi + LTE. Что касается характеристик камеры, у него есть основная 5-мегапиксельная камера и 2-мегапиксельная фронтальная камера для селфи и видеозвонков. Кроме того, смарт-функции включают темный режим, режим электронной книги, поддержку суперустройств и т. д.

Представлен HUAWEI MatePad SE с 10,1-дюймовым Full HD дисплеем и аккумулятором на 5100 мАч


Заявлено покрытие 70% цветового пространства NTSC. Планшет работает на восьмиядерном процессоре Kirin 710A 4G с процессором Mali G51. В плане подключений есть: 4G, 3G, 2G, двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth v5.1 и порт USB Type-C. По датчикам в наличии: датчик освещенности, датчик контроля расстояния, датчик силы тяжести. За звук отвечают двухканальные двойные динамики большой амплитуды с настройками от Harman Kardon. Планшет выходит в единственной темно-синей расцветке по цене приблизительно 226 долларов за WiFi-версию и 256 долларов за Wi-Fi + LTE.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+. Выпустив Samsung Galaxy S22 и S22+, корейцы, по сути, постарались угодить сразу двум категориям пользователей - любителям компактных флагманов и ценителям современной классики. И в обоих случаях это получилось не то чтобы идеально, но вполне неплохо. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+: для двух миров".

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