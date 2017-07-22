РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

На сайте Dell замечена Intel Arc Pro A40M - видеокарта для мобильных рабочих станций

30 апреля 2022, 10:26




Снова Dell продолжает оставаться первой компанией, подтверждающей новые видеокарты Intel Arc Mobile в своих ноутбуках и рабочих станциях. Обнаружен список, в котором показано использование графического процессора Intel Arc Pro A40M в рабочей станции Dell Precision 5470.

На сайте Dell замечена Intel Arc Pro A40M - видеокарта для мобильных рабочих станций


До этого компания указывала графические процессоры ARC Pro A30M и A370M Pro для серии Dell Precision XX70. Новый графический процессор для рабочих станций описан вместе с графическим процессором для рабочих станций NVIDIA GeForce RTX A1000. Типстер momomo_us был первым, кто обнаружил список на веб-сайте Dell с новой видеокартой:

"На сайте нет подробностей о новом чипе. Есть предположение, что новинка не будет предлагать более 4 Гбайт оперативной памяти. Этот новый графический процессор будет соответствовать сериям A350M и A370M, если это правда."

На сайте Dell замечена Intel Arc Pro A40M - видеокарта для мобильных рабочих станций


Линейка Intel Arc 3 представляет собой семейство начального уровня с оптимизированным энергопотреблением, использующее графический процессор ACM-G11. В линейку входит Arc A370M, который использует полную конфигурацию графического процессора и 8 ядер Xe (1024 ALU), восемь блоков трассировки лучей, частоту 1550 МГц, 4 Гбайт памяти GDDR6 и диапазон TDP 35-50 Вт. Этот чипсет будет сопоставим с серией GeForce RTX 3050. Второй вариант - Intel Arc A350M с 6 ядрами Xe (768 ALU), шестью блоками трассировки лучей, тактовой частотой графического ядра 1150 МГц, 64-разрядным шинным интерфейсом 4 Гбайт и диапазоном TDP 25-35 Вт. Она нацелена на серии MX500 начального уровня от NVIDIA.

Intel заявила, что серия рабочих станций Arc будет запущена ближе к третьему кварталу 2022 года. Учитывая объем информации, которую Dell продолжает разглашать, это заявление может относиться только к настольным вариантам для ПК. Еще больше усложняет ситуацию то, что Intel официально не перечислила ни один из своих новых графических процессоров для рабочих станций.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Sycom выпускает GeForce RTX 3090 Ti с пятью вентиляторами
  • Слухи о NVIDIA GeForce RTX 40: AD102 и 24 Гбайт для RTX 4090, AD103 и 16 Гбайт для RTX 4080, до 48 Гбайт и 900 Вт для Titan
  • NVIDIA заявляет о своем превосходстве со своими драйверами Game Ready и шутит над бета-драйверами конкурентов
  • Замечена настольная видеокарта Intel Arc A770 с еще невыпущенными графическими драйверами
  • EVGA демонстрирует двойную GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN с четырьмя 16-контактными разъемами Gen 5

    • следующая новость
    Процессоры AMD EPYC на архитектуре Zen6 могут получить название «Venice»

    предыдущая новость
    Представлен HUAWEI MatePad SE с 10,1-дюймовым Full HD дисплеем и аккумулятором на 5100 мАч

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор планшета Samsung Galaxy Tab S8+: как предшественник, но лучше Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+: для двух миров Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка
    Обзор планшета Samsung Galaxy Tab S8+ Лучший монитор Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+ Лучший компьютерный корпус
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    30 апреля, 2022

    Gigabyte разогнала память DDR5 до 10022 МТ/с, установив новый мировой рекорд

    В сеть попали данные о батарее Samsung Galaxy Z Flip4

    GPU NVIDIA H100 «Hopper» с 80 Гбайт памяти продается в Японии по цене более 33 000 долларов

    Процессоры AMD EPYC на архитектуре Zen6 могут получить название «Venice»

    На сайте Dell замечена Intel Arc Pro A40M - видеокарта для мобильных рабочих станций

    29 апреля, 2022

    Представлен HUAWEI MatePad SE с 10,1-дюймовым Full HD дисплеем и аккумулятором на 5100 мАч

    Анонсирован HUAWEI Mate Xs 2 с 7,8-дюймовым складным OLED-дисплеем с частотой 120 Гц и стилусом

    28 апреля, 2022

    HP подтверждает, что игровой ноутбук Omen 17 получит 16-ядерные процессоры Intel Alder Lake-HX

    Представлен OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: 6.59 дюйма, 120 Герц, Snapdragon 695 и 5000 мАч

    Sycom выпускает GeForce RTX 3090 Ti с пятью вентиляторами

    ZTE Axon 40 Ultra получит тройную 64-мегапиксельную камеру с записью 8К видео

    HPE 3par - эффективное устройство для хранения данных

    Рендеры Samsung Galaxy A04s показывают обновленный дизайн

    Google позволит удалять личные данные из результатов поиска

    27 апреля, 2022

    Слухи о NVIDIA GeForce RTX 40: AD102 и 24 Гбайт для RTX 4090, AD103 и 16 Гбайт для RTX 4080, до 48 Гбайт и 900 Вт для Titan

    Представлены смартфоны Infinix Note 12 и Infinix Hot 12

    Motorola Edge 30 представлен официально: 6,5 дюймов, OLED, частота 144 Гц и SD778G+

    NVIDIA заявляет о своем превосходстве со своими драйверами Game Ready и шутит над бета-драйверами конкурентов

    iQOO Neo6 SE будет представлен 6 мая: AMOLED, 6,62-дюйма, FHD+ 120 Гц, Snapdragon 870, зарядка 80 Вт

    26 апреля, 2022

    Предполагаемый OnePlus 10R Lite "засветился" на TENAA

    ССЫЛКИ