Снова Dell продолжает оставаться первой компанией, подтверждающей новые видеокарты Intel Arc Mobile в своих ноутбуках и рабочих станциях. Обнаружен список, в котором показано использование графического процессора Intel Arc Pro A40M в рабочей станции Dell Precision 5470.
До этого компания указывала графические процессоры ARC Pro A30M и A370M Pro для серии Dell Precision XX70. Новый графический процессор для рабочих станций описан вместе с графическим процессором для рабочих станций NVIDIA GeForce RTX A1000. Типстер momomo_us был первым, кто обнаружил список на веб-сайте Dell с новой видеокартой:
"На сайте нет подробностей о новом чипе. Есть предположение, что новинка не будет предлагать более 4 Гбайт оперативной памяти. Этот новый графический процессор будет соответствовать сериям A350M и A370M, если это правда."
Линейка Intel Arc 3 представляет собой семейство начального уровня с оптимизированным энергопотреблением, использующее графический процессор ACM-G11. В линейку входит Arc A370M, который использует полную конфигурацию графического процессора и 8 ядер Xe (1024 ALU), восемь блоков трассировки лучей, частоту 1550 МГц, 4 Гбайт памяти GDDR6 и диапазон TDP 35-50 Вт. Этот чипсет будет сопоставим с серией GeForce RTX 3050. Второй вариант - Intel Arc A350M с 6 ядрами Xe (768 ALU), шестью блоками трассировки лучей, тактовой частотой графического ядра 1150 МГц, 64-разрядным шинным интерфейсом 4 Гбайт и диапазоном TDP 25-35 Вт. Она нацелена на серии MX500 начального уровня от NVIDIA.
Intel заявила, что серия рабочих станций Arc будет запущена ближе к третьему кварталу 2022 года. Учитывая объем информации, которую Dell продолжает разглашать, это заявление может относиться только к настольным вариантам для ПК. Еще больше усложняет ситуацию то, что Intel официально не перечислила ни один из своих новых графических процессоров для рабочих станций.
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