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Процессоры AMD EPYC на архитектуре Zen6 могут получить название «Venice»

30 апреля 2022, 11:36




Ранние слухи про AMD Zen6, Том из Moore's Law is Dead поделился информацией о будущей реализации архитектуры Zen6 процессоров AMD EPYC. Следует отметить, что неясно, собирается ли AMD продолжать использовать именование Zen для своей будущей архитектуры, но инсайдер утверждает, что эта информация была перепроверена и должна оставаться актуальной на данный момент. Это, конечно, не исключает возможности того, что AMD изменит свои планы в будущем.

Процессоры AMD EPYC на архитектуре Zen6 могут получить название «Venice»


AMD только что выпустила обновление 3-го поколения EPYC с 3D V-Cache, тогда как серия EPYC с архитектурой Zen6, предположительно под кодовым названием «Венеция», появится на 3 поколения позже. Поэтому можно с уверенностью предположить, что Venice - это в лучшем случае продукт 2024 года.

По ранним слухам, EPYC Venice будет иметь полностью переработанные кэши L2/L3 и будет сильно зависеть от реализации HBM. На этом этапе AMD, вероятно, будет использовать технологию трехмерного стека кристаллов, поэтому мы можем увидеть некоторые интересные комбинации больших кэшей L3 и памяти HBM, работающих вместе друг с другом.

Что касается спецификаций, известно немногое, поэтому Zen6 может использовать более новый сокет и поддерживать еще более быстрые варианты памяти DDR5, чем Turin. Ясно только то, что серия EPYC 7006 должна иметь более 200 ядер, о чем уже ходили слухи для EPYC на базе Zen5.


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