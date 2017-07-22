Ранние слухи про AMD Zen6, Том из Moore's Law is Dead поделился информацией о будущей реализации архитектуры Zen6 процессоров AMD EPYC. Следует отметить, что неясно, собирается ли AMD продолжать использовать именование Zen для своей будущей архитектуры, но инсайдер утверждает, что эта информация была перепроверена и должна оставаться актуальной на данный момент. Это, конечно, не исключает возможности того, что AMD изменит свои планы в будущем.
AMD только что выпустила обновление 3-го поколения EPYC с 3D V-Cache, тогда как серия EPYC с архитектурой Zen6, предположительно под кодовым названием «Венеция», появится на 3 поколения позже. Поэтому можно с уверенностью предположить, что Venice - это в лучшем случае продукт 2024 года.
По ранним слухам, EPYC Venice будет иметь полностью переработанные кэши L2/L3 и будет сильно зависеть от реализации HBM. На этом этапе AMD, вероятно, будет использовать технологию трехмерного стека кристаллов, поэтому мы можем увидеть некоторые интересные комбинации больших кэшей L3 и памяти HBM, работающих вместе друг с другом.
Что касается спецификаций, известно немногое, поэтому Zen6 может использовать более новый сокет и поддерживать еще более быстрые варианты памяти DDR5, чем Turin. Ясно только то, что серия EPYC 7006 должна иметь более 200 ядер, о чем уже ходили слухи для EPYC на базе Zen5.
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