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GPU NVIDIA H100 «Hopper» с 80 Гбайт памяти продается в Японии по цене более 33 000 долларов

30 апреля 2022, 12:57




NVIDIA H100 Hopper уже в продаже! Hermitage Akhiabara сообщает, что первый японский розничный продавец высокопроизводительных компьютеров выставил на продажу новый графический процессор NVIDIA Hopper за сумасшедшую цену. GDEP Advance теперь предлагает видеокарту NVIDIA H100 по цене 4 745 950 иен (~ 36 550 долларов), что соответствует цене ускорителя NVIDIA Hopper HPC с 80 Гбайт памяти. Указанная цена включает налоги и доставку, а сама карта стоит 4 313 000 иен (~ 33 200 долларов США).

GPU NVIDIA H100 «Hopper» с 80 Гбайт памяти продается в Японии по цене более 33 000 долларов


NVIDIA еще не подтвердила официальную рекомендованную производителем розничную цену для любого из вариантов графического процессора H100. Эта конкретная модель представляет собой модель на основе PCIe с пассивным охлаждением для серверных корпусов. Впервые NVIDIA H100 была анонсирована на GTC 2022, но ожидается, что она не будет доступна до второй половины этого года. Это новое решение для центров обработки данных является первым графическим процессором NVIDIA, использующим 4-нанометровый технологический процесс TSMC. Он имеет 80 миллиардов транзисторов, упакованных на площади 814 мм² и разрядностью шины видеопамяти в 5120 бит.

GPU NVIDIA H100 «Hopper» с 80 Гбайт памяти продается в Японии по цене более 33 000 долларов


Вариант PCIe с памятью HBM2e объемом 80 Гбайт имеет пропускную способность памяти 2 Тбайт/с и использует интерфейс PCIe Express 5.0, который является первой картой NVIDIA, поддерживающей такое решение. Он также поставляется с меньшим количеством ядер CUDA, чем вариант SXM: 14592 вместо 16896, но ни одна из конфигураций не является полной реализацией графического процессора GH100. Более того, модель H100 PCIe оснащена памятью HBM2e вместо HBM3 у модели SXM. TDP также был ограничен на этой карте до 350 Вт, что составляет половину того, что требуется для реализации SXM.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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